AKTUELNO

Košarka

Pomeren meč Barselona - Zvezda! Razlog je bizaran, sve je potvrdila i Evroliga

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Utakmica 34. kola Evrolige između Barselone i Crvene zvezde, koja je prvobitno bila zakazana za 20.30, počeće u petak od 21 čas.

"Prema informacijama do kojih je došla TV Arena sport, do pomeranja je došlo zbog problema sa opremom crveno-belih. Dresovi Zvezde oštećeni su tokom pranja u Barseloni, pa je klub bio prinuđen da hitno reaguje. Kako saznaje TV Arena sport, novi dresovi poslati su iz Beograda i očekuje se da tokom dana stignu avionom, što je i uslovilo promenu termina odigravanja meča", navodi TV Arena sport.

Nesvakidašnja situacija tako je pomerila početak važnog evroligaškog duela, pa će crveno-beli na parket izaći pola sata kasnije u odnosu na prvobitno planiran termin.

Utakmicu između Barselone i Crvene zvezde možete gledati od 21.00 u direktnom prenosu na kanalu TV Arena Premium 1.

Autor: S.M.

#Barselona

#Evroliga

#Meč

#Utakmica

#zvezda

POVEZANE VESTI

Košarka

ŠPANAC PETI PUT SUDI CRVENO-BELIMA OVE SEZONE! Evroliga odredila sudije za meč Crvena zvezda - Bajern Minhen

Košarka

Sferopulos pred Virtus: Moramo da odigramo potpuno drugačije u odnosu na meč sa Milanom

Košarka

ZVEZDA NEMOĆNA PRED SVOJIM NAVIJAČIMA! Barselona vodila od starta, ZASLUŽENA POBEDA! Katalonci lako UTIŠALI Arenu!

Košarka

CRVENA ZVEZDA SAZNALA SUDIJE ZA MEČ PROTIV BAJERNA: Letonac glavni arbitar, pomagaće mu Grk i Čeh

Košarka

DA LI ĆE BITI NASTAVLJEN OBRADOVIĆEV NIZ? Crvena zvezda večeras dočekuje Baskoniju u šestom kolu Evrolige

Košarka

Smeh do suza! Nikola Kalinić napravio šou na aerodromu (VIDEO)