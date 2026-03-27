Pomeren meč Barselona - Zvezda! Razlog je bizaran, sve je potvrdila i Evroliga

Utakmica 34. kola Evrolige između Barselone i Crvene zvezde, koja je prvobitno bila zakazana za 20.30, počeće u petak od 21 čas.

"Prema informacijama do kojih je došla TV Arena sport, do pomeranja je došlo zbog problema sa opremom crveno-belih. Dresovi Zvezde oštećeni su tokom pranja u Barseloni, pa je klub bio prinuđen da hitno reaguje. Kako saznaje TV Arena sport, novi dresovi poslati su iz Beograda i očekuje se da tokom dana stignu avionom, što je i uslovilo promenu termina odigravanja meča", navodi TV Arena sport.

Nesvakidašnja situacija tako je pomerila početak važnog evroligaškog duela, pa će crveno-beli na parket izaći pola sata kasnije u odnosu na prvobitno planiran termin.

Today’s Regular Season Round 34 game between FC Barcelona and Crvena Zvezda will start at 21:00 local time instead of 20:30 due to logistical needs ℹ️ — EuroLeague (@EuroLeague) 27. март 2026.

Autor: S.M.