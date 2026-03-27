Tragedija, umrla mlada fudbalerka (16)

Češki fudbalski klub Mlada Boleslav podelio je veoma bolnu vest, preminula je mlada i talentovana fudbalerka Nikol Valentova, koja je imala samo 16 godina.

- Napustila nas je Nikol Valentova. Nikol je bila deo našeg tima, naše svlačionice, naše priče. Takvu ćemo je zauvek pamtiti – sa loptom u nogama, osmehom na licu i radošću igre - saopštio je klub na društvenim mrežama.

- Postoje trenuci kada reči nisu dovoljne. Nikada nećemo zaboraviti. Od Nikol ćemo se poslednji put oprostiti na komemoraciji u sredu, 15. aprila u 17.00 časova, u oproštajnoj sali na Novom groblju u Mladoj Boleslavi. Iskreno saučešće porodici i najbližima upućuje FK Mladá Boleslav - dodaje se u saopštenju.

Valentova je svoju fudbalsku karijeru vezala za ovaj klub u leto 2023. godine, kada je u Mladu Boleslav prešla iz Slavoja Čista, prenosi portal "Boleslavsky denik". Tokom jeseni nastupala je ne samo za omladinsku selekciju, već je prve minute beležila i u trećem rangu takmičenja za žene.

Uzrok smrti za sada nije poznat.

Autor: S.M.