Tajger Vuds ponovo doživeo saobraćajnu nesreću: Samo se OVO zna

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Jedan od najpoznatijih sportista na svetu golfer Tajger Vuds doživeo je novu saobraćajnu nesreću, nakon što su mu lekari sačuvali nogu posle nesreće 2021. godine.

Svetski mediji javljaju da se nesreća dogodila na Floridi i je Vuds bio deo sudara automobila. Nesreća se dogodila oko 20 časova po srednjeevropskom vremenu.

Policija je u saopštenju navela da se trenutno istražuju detalji i da će dodatne informacije tek biti poznate. Novosti se očekuju oko 22 časa po našem vremenu, kada bude održana konferencija za medije. Za sada se zna da je došlo do prevrtanja automobila.

Tajger Vuds je zadobio „više otvorenih preloma“ desne noge u teškoj saobraćajnoj nesreći u Los Anđelesu 2021. godine. I tada je došlo do prevrtanja automobila.

U to vreme, vlasti su navele da je vozio najmanje dvostruko brže od dozvoljene brzine u zoni od 45 milja na sat, kada je njegov SUV Genesis GV80 udario u drvo, zbog čega je vozilo odletelo u vazduh i završilo na boku.

Zvaničnici su tada saopštili da nije bilo znakova da je bio pod uticajem alkohola ili drugih supstanci. Istražitelji su bili na udaru kritika jer nisu pribavili sudski nalog za uzimanje uzoraka krvi golfera, koji su mogli da otkriju eventualno prisustvo alkohola ili droga. Vuds nije bio optužen za tu nesreću iz 2021. godine.

Sportista se ranije, 2017. godine, sam prijavio na lečenje zbog upotrebe lekova na recept, nakon hapšenja iste godine zbog vožnje pod uticajem na Floridi.

Autor: Marija Radić

