ŠPANIJA – SRBIJA 3:0: DEBAKL ORLOVA NA KERAMICI! Vanja nas spasao istorijske sramote, Piksijevi eksperimenti bez efekta!

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je težak poraz na gostovanju aktuelnom evropskom šampionu. U okviru prijateljskog okršaja na stadionu "Keramika", izabranici Dragana Stojkovića Piksija nisu uspeli da pronađu recept za "Crvenu furiju", koja je dominirala od prvog do poslednjeg minuta.

Iako je Srbija izašla u snažnom sastavu, Španci su sa dva gola Ojarsabala i prvencem debitanta Munjosa pokazali zašto diktiraju moderan fudbal. Jedina svetla tačka u našem timu bio je golman Vanja Milinković-Savić, čije su intervencije sprečile pravu rezultatsku katastrofu.

ŠPANIJA - SRBIJA 3:0 (2:0)

(Ojarsabal 17', 44', Munjos 72')

Stadion: "La Keramika", Viljareal.

Sudija: Rikardo de Burgos Bengočea (Španija).

TOK MEČA:

22:55 - KRAJ UTAKMICE: ŠPANIJA – SRBIJA 3:0

Sudija Rikardo de Burgos Bengočea odsvirao je kraj na stadionu "La Keramika". Aktuelni evropski šampion je očitao lekciju fudbala reprezentaciji Srbije. Dva gola Ojarsabala i prvenac debitanta Munjosa bili su dovoljni za ubedljiv trijumf "Crvene furije". Srbija je u većem delu meča bila potpuno bezidejna, a jedina svetla tačka bio je golman Vanja Milinković-Savić, koji je sa nekoliko neverovatnih odbrana sprečio da rezultat bude daleko gori po naš tim.

22:49 - 90‘ SUDIJSKA NADOKNADA

Igraće se još samo dva minuta u Viljarealu. Španci rutinski drže loptu, dok naši fudbaleri jedva čekaju poslednji zvižduk kako bi se završila ova agonija na "Keramici".

22:50 - 85‘ REFLEKSI KAO MUNJA: VANJA MILINKOVIĆ-SAVIĆ ČUVA SRBIJU!

Neverovatno je šta je sada odbranio naš golman! Fudbaler Barselone, Dani Olmo, dobio je loptu "na tacni" nakon niza kratkih dodavanja Španaca na koja naša odbrana uopšte nije reagovala. Olmo je šutirao gotovo iz peterca, svi su već videli loptu u mreži za 4:0, ali se isprečila fantastična reakcija Vanje. Da nije njega, "Orlovi" bi večeras doživeli jedan od najtežih poraza u novijoj istoriji.

22:45 - 77‘ NOVI DEBITANT U TIMU SRBIJE: BUKINAC I JOVELJIĆ NA TERENU!

Selektor Stojković koristi finiš meča u Viljarealu da pruži šansu mladim snagama. Svoj debi u dresu nacionalnog tima upisuje mladi Stefan Bukinac, koji je zamenio Aleksu Terzića, dok je u napadu Dejan Joveljić ušao umesto Aleksandra Stankovića.

Na drugoj strani, selektor Španije takođe menja – zvezde Mančester Sitija i Real Sosijedada, Rodri i Martin Zubimendi, izašli su iz igre, a priliku su dobili Jeremi Pino i Zubimendi (umesto Baene). Španija i pored ubedljivog vođstva ne spušta gas.

22:42 - 76‘ OPSADA GOLA SRBIJE: VANJA MILINKOVIĆ-SAVIĆ ČINI ČUDA!

Španci ne usporavaju ni sekunde, žele i četvrti pogodak pred svojim navijačima! Feran Tores se našao u dve neverovatne prilike u samo par sekundi, šutirao je iz neposredne blizine, ali je Vanja Milinković-Savić oba puta maestralno intervenisao. Da nije našeg golmana, na semaforu bi već stajala bruka epskih razmera. Srbija je pod totalnom opsadom u Viljarealu.

22:33 - 72‘ GOL! DEBITANT DOKRAJČIO SRBIJU (3:0)

Ovo niko nije očekivao – Viktor Munjos pogađa mrežu iz svog prvog nastupa za "Crvenu furiju"! Mladi as Osasune, o kojem bruji cela Španija i kojeg već sele u Real i Barselonu, pokazao je zašto je toliki talenat. Iskoristio je smušenost naše odbrane i preciznim udarcem povisio na nedostižnih 3:0. Srbija je na kolenima u Viljarealu.

22:25 - 63‘ DEBI NOVOG ŠPANSKOG ČUDA OD DETETA!

Selektor Španije odlučio je da odmori junaka meča. Dvostruki strelac Mikel Ojarsabal napušta teren uz ovacije, a svoj prvi nastup za "Crvenu furiju" upisuje Viktor Munjos. Reč je o mladom asu Osasune koji je već zaludeo Evropu, a o čijem se transferu u Real Madrid ili Barselonu već uveliko spekuliše.

22:17 - 59‘ PIKSIJEV SVE ILI NIŠTA POTEZ: ČETIRI IZMENE ODJEDNOM!

Selektor Stojković je odlučio da potpuno promeni krvnu sliku tima. U igru su ušli Samardžić, Gaćinović, Lukić i Jović, dok su na klupu preseljeni Gudelj, Birmančević, Kostić, ali i kapiten Aleksandar Mitrović. Jasna poruka selektora da nije zadovoljan onim što je video u prvih sat vremena igre.

22:13 - 54‘ SRBIJA KONAČNO ZAPRETILA!

Videli smo prvi pravi nalet "Orlova" u nastavku. Mimović je uputio odličan i pravovremen pas koji je izbacio Kostića u solidnu šansu iza leđa španske odbrane. Naš krilni fudbaler je uspeo da uputi udarac, ali nije bilo dovoljno snage ni preciznosti da se ozbiljnije ugrozi Unaj Simon. Ipak, ovo je znak života Srbije u Viljarealu.

21:52 - POLUVREME: ŠPANIJA – SRBIJA 2:0

Sudija De Burgos Bengočea poslao je igrače na odmor, a na semaforu stoji bolnih 2:0 za domaćina. Mikel Ojarsabal je sa dva pogotka pokazao svu surovost španskog napada, dok su izabranici Dragana Stojkovića Piksija delovali potpuno bezidejno i nemoćno. Osim borbenosti Pavlovića i par intervencija VAR-a, Srbija gotovo da nije postojala na terenu u prvih 45 minuta.

21:50 - 45‘ SUDIJSKA NADOKNADA

Igraće se još samo jedan minut u prvom poluvremenu. Srbija pokušava da sačuva loptu do odlaska u svlačionicu kako ne bi doživela totalni debakl.

21:46 - 44‘ GOL! ŠPANIJA DUPLIRA PREDNOST (2:0)

Neverovatan propust naše odbrane u najgorem trenutku. Mikel Ojarsabal se po drugi put upisuje u strelce! Napadač Španije je imao neverovatno mnogo vremena da se namesti na ivici šesnaesterca, niko ga nije blokirao, a on je to kaznio hirurški preciznim udarcem. Vanja je opet nemoćan.

21:43 - 41‘ OPET NIŠTA OD PENALA ZA "FURIJU"

Lamin Jamal je bio okružen trojicom naših igrača i pao je u kaznenom prostoru. Celi stadion je skočio, ali se sudija De Burgos ni ovog puta nije oglasio. Čini se da je odluka ispravna, ali pritisak Španaca ne prestaje.

21:42 - 38‘ NIŠTA OD PENALA ZA ŠPANIJU!

Drama u kaznenom prostoru Srbije! Milenković je bio u duelu sa Jamalom, nakon čega je lopta otišla u korner, ali je u opštem karambolu pogodila popularnog Blekija u ruku. Čekala se odluka iz VAR sobe, "Keramika" je bila na nogama, ali je na kraju presuđeno – nema penala za Španiju!

21:38 - 36‘ UF, IZVUKLI SMO SE – PONIŠTEN GOL ŠPANACA!

Neverovatna neopreznost Mitrovića koji je olako prepustio loptu rivalima. Španija je odmah iskoristila poklon i zatresla našu mrežu, ali slavlje domaćih je kratko trajalo. Stanković je odlično reagovao, lopta je pogodila Lopesa u ruku pre nego što je postigao gol, pa je arbitar opravdano poništio pogodak. Srbija živi!

21:34 - 31‘ SEVAJU VARNICE U VILJAREALU: PAVLOVIĆ BESAN NA BAENU!

Našao se srpski defanzivac na zemlji nakon duela sa Aleksom Baenom. Držao se za vrat, nakon čega je ustao i krenuo ka fudbaleru Atletika da istera stvari na čistac. Baena je zastao, nakon čega je naleteo Strahinja i dobio udarac u predelu vrata. Srećom, sukob nije eskalirao, ali sudija De Burgos je morao da interveniše kako bi smirio uzavrelu krv našeg defanzivca.

21:30 - 27‘ JAMAL SE POIGRAVA SA ODBRANOM SRBIJE

Na velikom je ispitu Aleksa Terzić i za sada nije na putu da ga položi. Kao švajcarski sir buši fudbaler Barselone našu odbranu, dok trepnete od aut linije je stigao do pred naš gol. Ovim tempom samo je pitanje trenutka kada će "Furija" duplirati prednost.

21:21 - 19‘ STATIVA TRESE SRBIJU!

Neverovatna sreća za "Orlove". Lamin Jamal je majstorski šutirao, Vanja Milinković-Savić je već bio savladan, ali je okvir gola spasao Srbiju od ubedljivijeg zaostatka. Španija ne staje!

21:18 - 17‘ GOL! ŠPANIJA VODI (1:0)!

Strelac je Mikel Ojarsabal. Akcija koja je izbacila našu odbranu iz ležišta – Fermin Lopes je poslao loptu, Baena je lukavo propustio kroz noge, a napadač Sosijedada je smestio u mrežu. Vanja je bio blizu, ali nedovoljno.

21:17 - 14‘ Opsada gola "Orlova"

Španci igraju kao da je finale Evropskog prvenstva. Baena konstantno pravi probleme po bokovima, Srbija se brani sa svim igračima iza lopte. Krug oko našeg kaznenog prostora se opasno sužava.

21:07 - 8‘ Alarm u odbrani: Ljorente probija!

Bek Atletika olako prolazi pored naše zadnje linije. Srećom, dosuđen je ofsajd, ali ovo je ozbiljna opomena za Piksijeve izabranike. Odbrana deluje nedovoljno ažurno u uvodnim minutima.

21:07 - 5‘ Prva šansa za "Furiju"

Aleks Baena je oprobao udarac sa ivice šesnaesterca. Lopta je fijuknula pored stative. Prvi konkretan pokušaj na meču pripada domaćinu.

21:02 - 1‘ POČELA JE UTAKMICA!

Srbija je krenula sa centra. Srećno, Orlovi!

Srbija u plavom

SASTAVI TIMOVA:

ŠPANIJA: Unaj Simon - Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Pedri, Fermin - Jamal, Baena, Ojarsabal.SRBIJA: V. Milinković-Savić - Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić - Gudelj, Stanković - Birmančević, S. Milinković-Savić, Kostić - Mitrović.

Autor: D.S.