BARSELONA - ZVEZDA: Kakva borba, crveno-beli muče rivala

Crvena zvezda borbu za plej-of Evrolige nastavlja na teškom gostovanju protiv Barselone. Utakmicu se igra u "Palau Blaugrani".

Četvrta četvrtina: Barselona - Crvena zvezda 72:68

39' - Uspeva Nvora da unese i protivnika i loptu u koš. Lošu utakmicu igra Batler, sad je izgubio loptu, potom je napravio i veoma loš faul.

37' - Važnu trojku pogađa Nvora iz levog kornera. Uspeva nekako Para da postigne koš, iako je Miler Mekintajer odigrao dobru odbranu.

35' - Trojku pogađa Odželej. Jako važan koš za goste. Izgubio je loptu Miler Mekintajer u važnom trenutku.

33' - Puna dva minuta je Zvezda bez koša u poslednjem periodu. Rivero je pokupio promašaj Kodija i ubacio je loptu u koš.

31' - Panter je uskočio u reket i lako je poentirao.

Treća četvrtina: Barselona - Crvena zvezda 64:58

30' - Tek sad se Batler upisao u strelce, bio je precizan sa linije penala, tako da još uvek nije poentirao iz igre.

29' - Veseli popravio promašaj. Nvora je izgubio loptu i omogućio lake poene Brizueli u kontri. Domaćin je napravio seriju 6:0.

28' - Nvora pogađa trojku preko Veselog. Veseli pogađa šut sa poludistance. Miler Mekintajer pogađa šut van linije 6,75.

27' - Izgubio je loptu Miler Mekintajer posle minuta odmora. Klajburn je u ritmu i sad ređa poene kao na traci. Ukrao je Nvora loptu i uspeo da poentira.

Treća četvrtina: Barselona - Crvena zvezda 47:48

25' - Snašao se nekako Šengelija i na isteku napadu je poentirao.

24' - Miler Mekintajer je doneo loptu do Bolomboja koji je poentirao i to uz prekršaj koji je napravio Brizuela. Centar crveno-belih je pogodio i bacanje.

23' - Satoranski pogađa šut van linije 6,75. Ovo je njegov prvi koš na utakmici. Na drugoj strani Bolomboj je napravio faul u napadu. Savršen potez Nvore i laki poeni na obruču.

21' - Veseli nije pogodio trojku na startu drugog poluvremena. Dobrić je tek sad prvi put kročio na parket i odmah je pogodio trojku.

Druga četvrtina: Barselona - Crvena zvezda 30:28

16' - Panter pogađa šut van linije 6,75.

15' - Nvora posle prodora daje koš i to uz prekršaj Pantera kome je ovo druga lična greška. Pogodio je i penal.

14' - Strpljiv napad Zvezde je okončan trojkom Odželeja iz desnog kornera. Para igra veoma dobro i pogodio je šut, a onda je opet ukrao loptu i poentirao u kontri.

13' - Izgubio je Batler loptu i lako je u kontri poentirao Para. Posle toga još jedna izubljena lopta crveno-belih, Jago ju je bacio u aut.

12' - No sad poeni centra gostiju važe, jer je pogodio "flouter". Pre toga je udario blokadu Ernangomezu.

11' - Markos drugu četvrtinu otvara trojkom. Potom je poentirao Izundu, ali je malo zakasnio i koš je poništen.

Prva četvrtina: Barselona - Crvena zvezda 18:20

10' - Kalinić nije pogodio trojku, pa crveno-beli imaju dva poena prednosti posle uvodnih 10 minuta.

9' - Vodi Barselona posle trojke Darija Brizuele iz kontre. Tajm-aut je morao da zatraži Saša Obradović. Pogađa Rivero i već ima osam poena.

8' - Deli asistencije kao poklone Miler Mekintajer, i omogućio je lake poene Riveru. Ernangomez na drugoj strani pogađa uz faul Kalinića. Pogodio je bacanje.

7' - Težak šut je pogodio Rivero preko Ernangomeza koji je odigrao dobru odbranu. Šengelija je bio siguran sa linije penala.

6' - Nvora pogađa trojku sa sedam metara i to preko ruke Klajburna. Ovo je prva trojka na utakmici. Sjajno funkcioniše pik end rol u igri gostiju. Batler i Rivero su kombinovali i pogodio je Kubanac.

4' - Bolomboj je ostao sam u kontri i snažno je zakucao. Nije Zvezda uspela da izrotira u odbrani i pod košem je ostao Veseli, te mu nije bilo teško da poentira.

3' - Panter se upisao u strelce sa linije penala. Sjajna saradnja Miler Mekintajera i Bolomboja i novi poeni za centra gostiju.

1' - Odmah Moneke poentira posle prodora na obruču. Pobegao je Klajburnu i lako poentirao. Dobro se snašao Bolomboj i uspeo je da poentira. Veseli je majstor šuta sa poludistance i to je demonstirao u prvom pokušaju na ovom meču.

Barselona meč počinje u sastavu: Tomaš Satoranski, Kevin Panter, Vil Klajburn, Tornike Šengelija, Jan Veseli. Crvena zvezda duel kreće u petorci: Kodi Miler Mekintajer, Tajson Karter, Džordan Nvora, Čima Moneke, Džoel Bolomboj.

Uoči meča:

Crveno-beli su pre dva dana ostvarili veoma važnu pobedu protiv Baskonije i eventualni trijumf u duelu sa Kataloncima širom bi im otvorio vrata plasmana u Top 6.

Izabranici Saše Obradovića imaće i dodatni motiv na ovoj utakmici. Barselona je tim koji je prekinuo seriju Beograđana od sedam trijumfa u prvom delu sezone. U "Areni" je 5. decembra bilo 79:89.

Svi navijači Zvezde veruju da može da se ponovi scenario od prošle godine kad je srpski klub slavio u Španiji (78:74). Tada je junak bio Dejan Davidovac koji je pogodio ključnu trojku preko Kevina Pantera.

Dobra vest za crveno-bele je ta da se u tim vraća Ebuka Izundu. Nigerijac je zbog povrede propustio poslednja tri meča, ali sad će biti na raspolaganju treneru Obradoviću.

Podsetimo, obe ekipe u ovaj duel ulaze sa učinkom 19-14.

Autor: Marija Radić