ZVEZDA IZGUBILA POSLE VELIKE BORBE: Barselona savladala crveno-bele u važnom meču u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u gostima posle produžetka od ekipe Barselone rezultatom 92:88 (18:20, 24:20, 22:18, 11:17, 17:13) u meču 34. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 26 poena i osam skokova.

Kodi Miler Mekintajer je postigao 13 poena, dok su Džered Batler i Hasijel Rivero ubacili po 11.

U redovima Barselone istakao se Vil Klajburn sa 18 poena. Jan Veseli je zabeležio 14 poena, a Džoel Para je postigao 13.

Zvezda je bolje počela meč, vodila je tokom prve četvrtine, a posle 10 minuta igre bilo je 20:18 za "crveno-bele".

Domaća ekipa je u drugoj deonici prešla u vođstvo pa je na poluvremenu imala dva poena prednosti 42:40.

"Crveno-beli" su na početku treće četvrtine poveli 48:45, ali je Barselona ponovo vratila prenost i u poslednji deo meča ušla sa vođstvom 64:58.

Španska ekipa je vodila 74:68 minut pre kraja meča, a zatim je Zvezda serijom 7:1 uspela da izjednači i nastavi utakmicu u produžetku.

Barselona je bila sigurnija u pet minuta produžetka i tako došla do treće uzastopne pobede u takmičenju.

Zvezda se nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 15 poraza, dok je Barselona na osmoj poziciji sa učinikom 20-14.

"Crveno-beli" će u sledećem kolu dočekati Partizan, a Barselona će gostovati Žalgirisu.

Produžetak: Barselona - Crvena zvezda 92:88

45' - Opet je Klajburn bio polovičan sa crte. Nvora nije imao sreće, izašla mu je trojka, potom je fauliran Šengelija. Oba puta je Gruzin bio precizan. Miler Mekintajer je pogodio, ali do kraja je ostalo samo 5,8 sekundi.

39' - Uspeva Nvora da unese i protivnika i loptu u koš. Lošu utakmicu igra Batler, sad je izgubio loptu, potom je napravio i veoma loš faul.

37' - Važnu trojku pogađa Nvora iz levog kornera. Uspeva nekako Para da postigne koš, iako je Miler Mekintajer odigrao dobru odbranu.

35' - Trojku pogađa Odželej. Jako važan koš za goste. Izgubio je loptu Miler Mekintajer u važnom trenutku.

33' - Puna dva minuta je Zvezda bez koša u poslednjem periodu. Rivero je pokupio promašaj Kodija i ubacio je loptu u koš.

31' - Panter je uskočio u reket i lako je poentirao.

Treća četvrtina: Barselona - Crvena zvezda 64:58

30' - Tek sad se Batler upisao u strelce, bio je precizan sa linije penala, tako da još uvek nije poentirao iz igre.

29' - Veseli popravio promašaj. Nvora je izgubio loptu i omogućio lake poene Brizueli u kontri. Domaćin je napravio seriju 6:0.

28' - Nvora pogađa trojku preko Veselog. Veseli pogađa šut sa poludistance. Miler Mekintajer pogađa šut van linije 6,75.

27' - Izgubio je loptu Miler Mekintajer posle minuta odmora. Klajburn je u ritmu i sad ređa poene kao na traci. Ukrao je Nvora loptu i uspeo da poentira.

Treća četvrtina: Barselona - Crvena zvezda 47:48

25' - Snašao se nekako Šengelija i na isteku napadu je poentirao.

24' - Miler Mekintajer je doneo loptu do Bolomboja koji je poentirao i to uz prekršaj koji je napravio Brizuela. Centar crveno-belih je pogodio i bacanje.

23' - Satoranski pogađa šut van linije 6,75. Ovo je njegov prvi koš na utakmici. Na drugoj strani Bolomboj je napravio faul u napadu. Savršen potez Nvore i laki poeni na obruču.

21' - Veseli nije pogodio trojku na startu drugog poluvremena. Dobrić je tek sad prvi put kročio na parket i odmah je pogodio trojku.

Druga četvrtina: Barselona - Crvena zvezda 30:28

16' - Panter pogađa šut van linije 6,75.

15' - Nvora posle prodora daje koš i to uz prekršaj Pantera kome je ovo druga lična greška. Pogodio je i penal.

14' - Strpljiv napad Zvezde je okončan trojkom Odželeja iz desnog kornera. Para igra veoma dobro i pogodio je šut, a onda je opet ukrao loptu i poentirao u kontri.

13' - Izgubio je Batler loptu i lako je u kontri poentirao Para. Posle toga još jedna izubljena lopta crveno-belih, Jago ju je bacio u aut.

12' - No sad poeni centra gostiju važe, jer je pogodio "flouter". Pre toga je udario blokadu Ernangomezu.

11' - Markos drugu četvrtinu otvara trojkom. Potom je poentirao Izundu, ali je malo zakasnio i koš je poništen.

Prva četvrtina: Barselona - Crvena zvezda 18:20

10' - Kalinić nije pogodio trojku, pa crveno-beli imaju dva poena prednosti posle uvodnih 10 minuta.

9' - Vodi Barselona posle trojke Darija Brizuele iz kontre. Tajm-aut je morao da zatraži Saša Obradović. Pogađa Rivero i već ima osam poena.

8' - Deli asistencije kao poklone Miler Mekintajer, i omogućio je lake poene Riveru. Ernangomez na drugoj strani pogađa uz faul Kalinića. Pogodio je bacanje.

7' - Težak šut je pogodio Rivero preko Ernangomeza koji je odigrao dobru odbranu. Šengelija je bio siguran sa linije penala.

6' - Nvora pogađa trojku sa sedam metara i to preko ruke Klajburna. Ovo je prva trojka na utakmici. Sjajno funkcioniše pik end rol u igri gostiju. Batler i Rivero su kombinovali i pogodio je Kubanac.

4' - Bolomboj je ostao sam u kontri i snažno je zakucao. Nije Zvezda uspela da izrotira u odbrani i pod košem je ostao Veseli, te mu nije bilo teško da poentira.

3' - Panter se upisao u strelce sa linije penala. Sjajna saradnja Miler Mekintajera i Bolomboja i novi poeni za centra gostiju.

1' - Odmah Moneke poentira posle prodora na obruču. Pobegao je Klajburnu i lako poentirao. Dobro se snašao Bolomboj i uspeo je da poentira. Veseli je majstor šuta sa poludistance i to je demonstirao u prvom pokušaju na ovom meču.

Barselona meč počinje u sastavu: Tomaš Satoranski, Kevin Panter, Vil Klajburn, Tornike Šengelija, Jan Veseli. Crvena zvezda duel kreće u petorci: Kodi Miler Mekintajer, Tajson Karter, Džordan Nvora, Čima Moneke, Džoel Bolomboj.

Uoči meča:

Crveno-beli su pre dva dana ostvarili veoma važnu pobedu protiv Baskonije i eventualni trijumf u duelu sa Kataloncima širom bi im otvorio vrata plasmana u Top 6.

Izabranici Saše Obradovića imaće i dodatni motiv na ovoj utakmici. Barselona je tim koji je prekinuo seriju Beograđana od sedam trijumfa u prvom delu sezone. U "Areni" je 5. decembra bilo 79:89.

Svi navijači Zvezde veruju da može da se ponovi scenario od prošle godine kad je srpski klub slavio u Španiji (78:74). Tada je junak bio Dejan Davidovac koji je pogodio ključnu trojku preko Kevina Pantera.

Dobra vest za crveno-bele je ta da se u tim vraća Ebuka Izundu. Nigerijac je zbog povrede propustio poslednja tri meča, ali sad će biti na raspolaganju treneru Obradoviću.

Podsetimo, obe ekipe u ovaj duel ulaze sa učinkom 19-14.

Autor: Marija Radić