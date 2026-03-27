SVI SU BILI NA IVICI NERAVA: Partizan i Valensija odigrali meč o kome će se pričati (FOTO)

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu posle produžetaka Valensiju rezultatom 110:104 (17:27, 24:14, 18:25, 25:18, 26:20) u meču 34. kola Evrolige

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je bio je Sterling Braun sa 31 poenom i sedam skokova.

Karlik Džons je postigao 27 poena, Dilan Osetkovski 14, a Isak Bonga je ubacio 13.

U redovima Valensije istakao se Kameron Tejlor sa 18 poena. Branku Badio je i Darijus Tompson zabeležili su po 16 poena, dok je Nejt Rivers postigao 12.

Partizan je vodio na početku meča 10:6, ali je zatim Valensija serijom 15:2 prešla u vođstvo 21:12. Posle prvih 10 minuta Valensija je imala 10 poena razlike 27:17.

Gostujući tim je tokom druge četvrtine imao vođstvo 36:24, a potom je Partizan serijom 15:2 došao do prednosti 39:38. Na poluvremenu je bilo nerešeno 41:41.

Valensija je u trećoj deonici održavala jednocifenu prednost, a pred poslednji deo meča vodila je 66:59.



Španska ekipa je u četvrtoj četvrtini imala prednost 75:63, ali je Partizan uspeo da izjednači i nastavi utakmicu u produžecima.

Ekipa iz Beograda je bila bolji protivnik posle dva produžetka i tako došla do pete uzastopne pobede u takmičenju.

Valensija se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa 21 pobedom i 13 poraza, dok je Partizan na 14. poziciji sa učinkom 14-20.

"Crno-beli" će u sledećem kolu gostovati Crvenoj zvezdi, a Valensija će igrati protiv Virtusa u Bolonji.

PARTIZAN - VALENSIJA (produžetak) 105:103 (17:27, 24:14, 18:25, 25:18, 13:13)

50' Sada trojka Sterlinga Brauna, potom Badio pogađa 110:103

49' Pogađa sada Bonga, vraća odmah Tejlor - 105:103

48' Kostelo pogađa dvojku - 103:101.

47' Dva penala izveo je Sterling Braun. Pogodio je oba - 103:99

46' Kalates pogađa za dva, pre toga je poentirao Rivers - 101:99

KRAJ PRVOG PRODUŽETKA 13:13

45' Karlik Džons pogađa, potom Kalates pritiska odbranu, Džons dolazi do lopte. Novo izjednačenje, pogodio je 19 sekundi pre kraja Karlik - 97:97

44' Nik Kalates pogađa za tri, dodatna drama u Areni - 92:94. Kostelo pogađa dvojku uz faul - 92:97

43' Toliko je otvoren bio Tejlor da je i on zastao, pogodio je trojku, odgovorio mu je Džons dvojkom 89:94

42' Darijus Tompson pogađa dvojku uz faul - 86:92

41' Badio pogađa otvoren šut za tri, a na drugoj strani dvojku ubacuje Džons - 86:87

KRAJ ČETVRTE ČETVRTINE 25:18

40' Tejlor pogađa za vođstvo gostiju - 82:84. Osetkovski poentira, sjajno ga je pronašao u reketu Džons, a on lako poentirao - 84:84. Promašio je Badio, a Partizan imao oko dve sekunde za poslednji napad. Igraće se dodatnih pet minuta, produžetak

39' Badio pogađa za dva - 80:82.

38' Sterling Braun je uneo dramu u meč, Pogodio je trojku 77:80, potom Badio pravi grešku u koracima. Drama, fauliran je Karlik na šutu za tri, pogodio sva tri penala - 80:80.

37' Omari Mur pogađa za dva uz dosta sreće, promašuje Pokuševski dvojku... Nezadovoljstvo navijača ali i igrača domaćeg tima suđenjem. Prvo je Kalatesu sviran faul pri prelasku polovine, a potom su se libili da sviraju faul na drugoj strani nad Bongom, da bi na kraju ipak svirali faul. Pogodio je Bonga oba penala.

36' Dilan Osetkovski ubacuje dva penala vratio se ponovo Partizan - 70:75.

35' Bitne poene ubacuje Sterling Braun, krade potom Kalates loptu, a Bonga gubi loptu...

34' Pogađa Rivs - 63:73.

33' Karlik pogađa za dva, vraća mu to odmah Tejlor - 63:71.

KRAJ TREĆE ČETVRTINE 18:25

30' Sada je i Osetkovski napravio faul pri šutu, ovoga puta za tri. Dešavalo se već večeras to igračima Partizana. Tejlor je promašio prvo, potom i drugo, a i treće, a onda trojka Tejlora na otvorenom šutu - 56:64, pogađa potom i Karlik trojku.

29' Dva otvorena šuta za tri promašio je Partizan, a onda loš faul Lakića, pogodio je uz faul Badio - 56:60.

28' Pogađa Lakić, pa krade loptu, a Osetkovski promašuje - 56:57

27 Sada Ki pogađa - 51:57.

24' Potom i Rivers pogađa dva penala, Pokuševski zatim zakucava - 51:55

23' Sako je dobio tehničku, pogodio je Braun, pa potom i poene iz igre - 46:47

21' Trojku za crno- bele ubacio je Isak Bonga. Tejlor potom dobija tri penala i pogađa sva tri, pre toga trojku ubacuje i Darijus - 44:47

Dilan Osetkovski: Odbrana, loše smo počeli utakmicu, ali smo se popravili na kraju, tako moramo da igramo do kraja meča.

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 24:14

20' Sako još jednom pogađa, održava Valensiju u korak sa crno-belima - 39:41. Dva penala Sterlinga Brauna, novo izjednačenje - 41:41.

19' Nil Sako je pogodio dva penala, a potom on i Fernando dobijaju obostranu ličnu grešku.

18' Ponovo vodi Partizan, Bruno Fernando pogađa. Potom udvajanje Karlik krade loptu, ali na kraju smao izgubljena lopta za crno-bele.

17' Raspucao se Partizan, trojku ubacuje i Bonga. Ne pogađa Puerto na drugoj strani, prošetao se potom kroz odbranu Karlik Džons - 37:38

16' Brekston pogađa trojku, a Osetkovski vraća novom trojkom - 32:38

15' Dilan Osetkovski pogađa trojku, zatim sjajna odbrana Fernanda, pa blokada za Brauna, a Brekston kažnjava to - 27:32.

14' Sada Tejlor prekida seriju crno-belih - 24:31. Sako pogađa, greši Radanov i Omari Mur pogađa trojku, ponovo je 12 poena prednosti - 24:36.

13' Pokuševski za dva, potom Sterling Braun za tri, ovi poeni vratili su crno-bele u meč nakon - 12, sada je 24:29

11' Poenima sa penala Sako otvara drugu deonicu - 17:29. Vratio je zicerom Dilan Osetkovski odmah.

KRAJ PRVE ČETVRTINE 17:27

10' Pogađa Kostelo i dvojku, potom Radanov, pa De la Rea ubacuje, a onda trojka Pokuševskog - 17:23. U sledećem napadu pogađa Pradilja novu dvojku, pa De la Rea kraju četvrtine posle lošeg napada Miltona tačku na deonicu - 17:27

9' Pogađa Ostin Rivs, pa Kalates - 12:16, a onda trojku ubacuje Kostelo.

7' Pogodio je Brakston jedan penal, potom Topson dvojku - 10:15

6' Omari Mur pogađa prvu trojku na meču, a potom i Tompson ubacuje poene za prvo vođstvo Valensije - 10:11

5' Novi poeni Valensije, Nejt Rivers ubacuje, a još jednom se zatim kroz odbranu prošetao Karlik Džons.

4' Pogađa nove poene za crno-bele Isak Bonga a Haime Pradilja odgovara - 8:4.

3' Odgovorio je Pradilja - 2:2. Dva penala Fernanda pa novi poeni Džonsa - 6:2

1' Karlik Džons pogodio je za dva. Lagano polaganje plejmejkera crno-belih.

UOČI MEČA

Posle Asvela, Pariza, Virtusa i Dubaija, Partizan je pred ozbiljnijim izazovom u kom može da pokaže da viši nivo igre u kom može da se suprotstavi i vrhunskim ekipama, naročito na svom terenu.

Valensija dolazi u Beograd nakon izuzetno važne i vrlo teško izvojevane pobede nad Olimpijakosom kod kuće 85:84. Slobodna bacanja Serhija De Laree i promašaj Evana Furnijea su doneli veliko slavlje. Otežavajuća okolnost jeste povreda prvog strelca Žana Montera, koji je dobio udarac po šaci prilikom potencijalnog pobedničkog šuta. Upravo je njegovo mesto je upao De Larea i bio hladnokrvan sa penala.

Kod Partizana standardno nema Dvejna Vašingtona, Marija Nakića i Vanje Marinkovića. Pod znakom pitanja je i Toni Džekiri.

- Dvejnu Vašingtonu je potrebno još vremena, a pod velikim znakom pitanja je Džekiri. Problem je situacija iz utakmice sa Asvelom, ima bol u kolenu. Nije velika povreda, ali ne znam da li će igrati sutra. Mario Nakić počinje normalno da trenira sa ekipom. Očekujemo da u narednom periodu bude spreman i da zaigra - naveo je trener Partizana Đoan Penjaroja.

Od povratka Partizana u Evroligu, protiv Valensije je odigrano pet međusobnih duela. Španski klub je slavio tri puta, uključujući prethodni meč u Španiji. Valensija je prelomila duel u poslednjoj deonici i slavila 86:73. Valensija je kao gost protiv Partizana upisala trijumf 1. decembra 2022. sa 100:96 posle produžetka.

Autor: Marija Radić