Tajger Vuds priveden nakon saobraćajne nesreće: Otkriven razlog udesa, ovo su najnovije informacije

Američki golfer Tajger Vuds uhapšen je danas na Floridi nakon što je usled prebrze vožnje udario u drugo vozilo, saopštili su lokalni organi reda.

Nesreća se dogodila oko 14 časova po lokalnom vremenu (oko 20 sati po srednjeevropskom vremenu) na ostrvu Džupiter u američkoj saveznoj državi Florida, kada je Vuds vozeći velikom brzinom udario u pikap koji je pokušao da skrene u dvorište, što je izazvalo prevrtanje njegovog terenca marke Rendž Rover na bočnu stranu.

Tiger Woods charged with DUI after car crash in Florida https://t.co/UEWeC0hW5B — CBS News (@CBSNews) 27. март 2026.

Vuds je izašao kroz suvozačka vrata, a policija je ubrzo stigla na lice mesta, prenosi portal TMZ.

Policajci su primetili da Vuds deluje usporeno i omamljeno. Test na alkohol pokazao je 0,00 promila, što ukazuje da nije bio pod dejstvom alkohola, već, kako se pretpostavlja, pod uticajem lekova.

pročitajte još Tramp prvi predsednik u istoriji koji će ovo uraditi: Velika promena na dolarskim novčanicama

Autor: Marija Radić