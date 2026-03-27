Tajger Vuds priveden nakon saobraćajne nesreće: Otkriven razlog udesa, ovo su najnovije informacije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/KABC-TV via AP, Tanjug AP/Ryan Kang

Američki golfer Tajger Vuds uhapšen je danas na Floridi nakon što je usled prebrze vožnje udario u drugo vozilo, saopštili su lokalni organi reda.

Nesreća se dogodila oko 14 časova po lokalnom vremenu (oko 20 sati po srednjeevropskom vremenu) na ostrvu Džupiter u američkoj saveznoj državi Florida, kada je Vuds vozeći velikom brzinom udario u pikap koji je pokušao da skrene u dvorište, što je izazvalo prevrtanje njegovog terenca marke Rendž Rover na bočnu stranu.

Vuds je izašao kroz suvozačka vrata, a policija je ubrzo stigla na lice mesta, prenosi portal TMZ.

Policajci su primetili da Vuds deluje usporeno i omamljeno. Test na alkohol pokazao je 0,00 promila, što ukazuje da nije bio pod dejstvom alkohola, već, kako se pretpostavlja, pod uticajem lekova.

Autor: Marija Radić

