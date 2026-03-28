Obradović nakon poraza od Barselone: Nemam šta da zamerim igračima, borili smo se do kraja

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je večeras posle poraza od Barselone da nema šta da zameri svojim igračima i dodao da su se "crveno-beli" borili do kraja.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u gostima posle produžetka od Barselone rezultatom 92:88 u meču 34. kola Evrolige.

"Veliki ulog, velika potrošnja, normalno je da postoje greške. Nemam šta da zamerim timu, odlično su se borili, možda nam je nedostajala koncentracija u taktičkim stvarima i pravljenju prekršaja. Borili smo se do kraja, ostavljamo ovo iza nas i idemo dalje. Ovo je bila totalno drugačija utakmica od Baskonije. Mogli smo da očekujemo ovakve greške. Barselona ima dosta iskustva, igrali su mnogo teških utakmica, završnica Fajnal-for", rekao je Obradović posle meča.

Zvezda se nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 15 poraza, a u sledećem kolu dočekaće Partizan.

