AKTUELNO

Fudbal

Paunović nakon poraza Orlova: Došli smo po iskustvo, hteli smo da prekinemo 'krvarenje'

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alberto Saiz

Došli smo po iskustvo. Ono što smo očekivali jeste da ćemo imati snažnog rivala koji će dominirati. Imali smo tehničkih grešaka, možda i neiznuđenih situacija gde smo gubili loptu lako. U drugom poluvremenu bilo je lepših situacija, u prvom mi je krivo što nismo više ugrozili gol", rekao je selektor fudbalera Srbije Veljko Paunović posle poraza od Španije (3:0).

"Imali smo zadatak da postignemo gol, jer u tri utakmice protiv Španije nismo postigli nijedan. Hteli smo da prekinemo "krvarenje", jer smo dopustili dva gola. Sprovodili smo plan, ali smo u svemu bili nedorečeni. Potrebno je da podignemo sve svoje sposobnosti da možemo da se takmičimo", istakao je Paunović.

pročitajte još

DEBAKL ORLOVA NA KERAMICI: Španija deklasirala Srbiju u prijateljskoj utakmici

Autor: Marija Radić

#Srbija

#Veljko Paunović

#fudbal

#poraz

#Španija

POVEZANE VESTI

Fudbal

