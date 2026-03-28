Paunović nakon poraza Orlova: Došli smo po iskustvo, hteli smo da prekinemo 'krvarenje'

Došli smo po iskustvo. Ono što smo očekivali jeste da ćemo imati snažnog rivala koji će dominirati. Imali smo tehničkih grešaka, možda i neiznuđenih situacija gde smo gubili loptu lako. U drugom poluvremenu bilo je lepših situacija, u prvom mi je krivo što nismo više ugrozili gol", rekao je selektor fudbalera Srbije Veljko Paunović posle poraza od Španije (3:0).

"Imali smo zadatak da postignemo gol, jer u tri utakmice protiv Španije nismo postigli nijedan. Hteli smo da prekinemo "krvarenje", jer smo dopustili dva gola. Sprovodili smo plan, ali smo u svemu bili nedorečeni. Potrebno je da podignemo sve svoje sposobnosti da možemo da se takmičimo", istakao je Paunović.

Autor: Marija Radić