ČUDESNI NIKOLA JOKIĆ! Novi MONSTRUOZAN tripl-dabl Srbina, za NESTVARAN preokret Nagetsa! Nikad luđi meč u Denveru! (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Nikola Jokić i Denver Nagetsi savladali su Jutu u zaista spektakularnoj utakmici.

Strašan i lud meč odigrali su košarkaši Denver Nagetsa i Juta Džeza.

Nagetsi su, na krilima nestvarnog Nikole Jokića koji je upisao novi monstruozan tripl-dabl (33 poena, 15 skokova i 12 asistencija) posle velikog preokreta u poslednjoj četvrtini, pobedili Jutu sa 135:129.

Da krenemo redom...

Denver je bolje ušao u meč i već do kraja prve deonice imao je plus 11 (37:26) te je delovalo da će rutinski savladati Džezere.

Ipak, ekipa Jute nije se predavala, te se na drugi odmor otišlo u egalu uz rezultat 62:62.

Treća deonica bila je košmarna za Nagetse - gosti su ušli u seriju, u jednom trenutku imali su i plus 14 (82:96), a na poslednji odmor otišli su sa sedam poena prednosti (98:105). Da prednost ne bude dvocifrena pobrinuo se Nikola Jokić magičnom trojkom sa pola terena u poslednjoj sekundi četvrtine.

Nije ova trojka odmah dala vetar u leđa Nagetsima. Juta je bolje otvorila i četvrtu četvrtinu, imala je i 13 poena prednosti (107:120), ali se Denver u finišu probudio. Pokazali su izabranici Dejvida Adelmana da imaju šampionski DNK, stigli do velikog preokreta u ludoj utakmici i na kraju su ostvarili pobedu rezultatom 135:129.

Maestralni Jokić ovog puta je imao podršku u Džamalu Mareju koji je meč završio sa 31 poenom, 14 asistencija i šest skokova, dok je Hardavej upisao 21 poen.

Sa druge strane, bolji od ostalih u Juti bili su Filipovski sa 25 i Vilijams sa 24 poena.

Denver je trenutno četvrti na Zapadu sa skorom 47-28, dok je Juta 14. u istoj konferenciji uz 21 pobedu i 53 poraza.

POVEZANE VESTI

Košarka

Jokić ponovo briljira! Novi tripl-dabl u pobedi Denvera – evo kako je srušena Juta!

Ostali sportovi

Maestralni Nikola Jokić: Srbin režirao totalni triler i posle preokreta srušio Lejkerse

Košarka

JOKIĆ UPISAO MONSTRUOZAN TRIPL-DABL, PA LUDOM TROJKOM DONEO POBEDU NAGETSIMA: Nova čudesna partija Srbina, Denver preživeo triler! (VIDEO)

Košarka

NOVI TRIPL-DABL NIKOLE JOKIĆA! Srbin je nezaustavljiv: Brutalne brojke za još jedan trijumf Denvera! (VIDEO)

Košarka

Nikola Jokić sprečio bruku Denvera: Nova brutalna partija Srbina za nestvaran preokret Nagetsa (VIDEO)

Košarka

MVP NIKOLA JOKIĆ! Srbin je tripl-dabl mašina! Nova brutalna partija i pobeda Denvera! Ipak, jedan podatak može da ZABRINE! (VIDEO)