LUKA DONČIĆ U CENTRU HAOSA! Slovenac se umalo POTUKAO! Ušao u klinč sa rivalom, NBA liga spremila SUSPENZIJU!

Odigrao je maestralan meč Luka Dončić protiv Bruklina, ali je u centar pažnje došao posle tenzija na terenu.

Los Anđeles Lejkersi savladali su Bruklin Netse sa 116:99 i to na krilima sjajnog Luke Dončića koji je susret završio sa 41 poenom i osam skokova. Ipak, u centar pažnje stigao je tokom treće deonica kada se umalo potukao sa Zijerom Vilijamsom iz Bruklina.

Pošto je Vilijams burno proslavio jedan faul koji je iznudio, te se uneo Dončiću u lice, Luka ga je odgurnuo, a košarkaš Bruklina ga je udario.

Haos se nastavio, igrači oba tima su sprečili tuču, a Vilijams i Dončić zaradili su po tehničku. Luka će zbog ovog poteza biti suspendovan jednu utakmicu jer mu je ovo bila 16. tehnička greška, a po pravilima NBA lige to je i automatska suspenzija.

Dončića suspenzije može spasiti samo ako čelnici takmičenja naknadno ponište ovu odluku. pogledajte kako je sve to izgledalo:

The sequence that led to Luka Doncic's 16th technical foul:

Što se samog meča tiče, Lejkersi su stigli do sigurne pobede, a utakmica je bila istorijska jer su Lebron i Broni Džejms postali prvi otac i sin ikada u NBA ligi koji su izgradili zajednički koš. Lebron je asistirao Broniju za trojku i tako su ušli u istoriju.

Autor: D.Bošković