NIKOLA JOKIĆ SE IZNERVIRAO ZBOG JEDNOG PITANJA! Srbin saslušao novinara, pa odgovorom stavio tačku na ovu priču! (VIDEO)

Nikola Jokić i Denver Nagetsi savladali su Jutu u zaista spektakularnoj utakmici.

Nagetsi su, na krilima nestvarnog Nikole Jokića koji je upisao novi monstruozan tripl-dabl (33 poena, 15 skokova i 12 asistencija) posle velikog preokreta u poslednjoj četvrtini, pobedili Jutu sa 135:129.

Po završetku meča, na konferenciji za medije, Jokić je govorio o brojnim zanimljivim temama. Jedna od njih, bila je i loša igra Nagetsa u odbrani.

- Nismo igrali odbranu uopšte, posebno u drugom poluvremenu. Napadali su, pogađali su polaganja, mislim da su i u prvom delu 20 poena dali iz reketa. Nismo igrali odbranu, teško je kada rival to oseti, krene da napada i poentira. Moramo da uradimo bolji posao u čuvanju reketa - počeo je priču Jokić, pa se dotakao rekorda Džamala Mareja koji je postao košarkaš sa najviše pogođenih trojki u jednoj sezoni u Denver Nagetsima:

- Definitivno je to smer u kom ide liga, trojke su veoma važne, to je nagrada za njega što igra dobro svih ovih sezona. U ovoj sezoni je nagrađen Ol-starom, obaranjem rekorda, možda bude i u idealnoj petorci na kraju sezone. Ko zna. Mislim da igra dobro prethodnih par sezona i nagrada je stigla.

Kemu Džonsonu i Timu Hardaveju Džunioru dao je savet da više šutiraju.

- To je njihov posao, to je ko su oni. Pogodili su neke veoma bitne šuteve, kao i Džamal. Hardavej je dao bitnu trojku iz ugla, promenio je momenat, energiju, moraju da šutiraju kada su otvoreni.

Istakao je i kako je srećan što se Eron Gordon vratio u tim, a odgovorio je na pitanje da li je zabrinut za loše navike saigrača u odbrani.

- Ne znam da li je loša navika. Kada loše otvoriš utakmicu i dozvoliš rivalu da stekne samopouzdanje. Isto je i za mene, ako pogodim neke lake šuteve, povećava se samopouzdanje. Šutevi iz reketa su šutevi koji se daju u visokim procentima i mi smo uradili veoma loš posao sa tim.

Prokomentarisao je i nestvarnu trojku sa polovine terena na kraju treće četvrtine.

- Uvek sam pričao da su to najlakši šutevi na meču, ostala je sekunda, šutirao sam. Mislio sam da će Marej da šutira, nije, dodao mi je, napravio sam dribling i šutnuo. Video sam da ima putanju, nisam znao da će da upadne.

Jedan od novinara je zatim nasmejao Jokića tako što je pitanje započeo konstatacijom "da mu postavljaju stalno ista pitanja". Pitanje se odnosilo na plej-of i ambicije Denvera.

- Ne verujem u to 'mi ćemo ovo ili ono'. Kad počne plej-of, a do toga imamo još sedam mečeva, ko zna šta će da se desi. Sa koje pozicije ćemo ući, onda protiv koga ćemo igrati. Da li će neko da se povredi, da li će nešto da se desi, možda će oni da imaju loše mečeve, možda ćemo mi da imamo dobre. Teško je reći sada da ćemo imati sjajan plej-of. Ne znaš šta će da se desi, kako će tim da se oseća za mesec dana ili koliko već. Razmišljam samo o tome kako da mi budemo bolji, da napredujemo. Nismo imali vreme da igramo svi zajedno, neki se vraćaju, neki imaju restrikciju minuta, neki se muče, neki igraju dobro. Hoćemo da budemo najbolji mogući u završnici sezone.

Na kraju konferencije, Nikola Jokić se čak i iznervirao zbog pitanja da li može da predvidi kako će izgledati regularni deo sezone na osnovu igara u februaru.

- Izgubili smo neke mečeve koje nismo smeli da izgubimo, dobili smo neke koje nije trebalo da pobedimo. Teško je predvideti, teško je reći. Kada smo uzeli titulu, izgubili smo poslednje tri-četiri utakmice u regularnom delu. Možda smo sada dobili pet mečeva u nizu, ali možemo i da izgubimo ovih sedam pa da padnemo u plej-in. Stvarno ne može da se predvidi budućnost - zaključio je Jokić i stavio tačku na ovu priču.

Autor: Jovana Nerić