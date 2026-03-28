SRBIJA PROTIV ŠAMPIONA SVETA? Radujko progovorio o planovima 'Orlova': Utakmica sa Argentinom jeste realna opcija

Vest o eventualnom test meču fudbalskih selekcija Srbije i Argentine, 9. juna u Alabami, lansirana je od strane Južnoamerikanaca i munjevito je stigla do naše zemlje.

Iako još uvek nema zvanične potvrde, sudeći po rečima generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije, Branka Radujka, da se zaključiti da je takav spektakl vrlo verovatan i izvodljiv, jer oba Saveza i reprezentacije imaju interes za organizovaje takvog spektakla u Alabami.

Do duela bi došlo neposredmo pre početka Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, gde "gaučosi" brane titulu.

-Znate da mi uvek kažemo tek kada je gotovo, ali utakmica sa Argentinom jeste realna opcija. Videćemo, ima vremena do juna. Za nas je najteži deo bio da kada je izbio rat na Bliskom Istoku izađemo iz nemoguće situacije, i mi i Španci, da ne možemo da odemo tamo da odigramo utakmice koje smo ugovorili - jasan je Radujko.

Da li će do doći i do duela generalni sekretar FSS nije mogao još uvek da potvrdi.

-Uspeli smo da dogovorimo ovaj meč, koji je Španiji bio jako važan kao priprema za Svetsko prvenstvo, a nama je bio važan da vidimo gde smo u odnosu na najbolje ekipe na svetu, s obzirom da ćemo igrati i u Ligi nacija sa nekima od najboljih u Evropi. Što se tiče juna, imamo Meksiko kao potvrđenu stvar i vrlo je realna opcija sa Argentinom, ali ne mogu da je potvrdim kao završenu, jer imamo još neke opcije - kazao je Radujko za Mozzart sport, posle poraza od "crvene furije" u Viljarealu.

Ukoliko planovi budu realizovani, "orlovi" će imati privilegiju da posle evropskog odmere snage i sa svetskim prvakom.

