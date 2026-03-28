SA DEVET GODINA OTAC JE OD NJEGA TRAŽIO DA SE BORI SA MEDVEDOM! Postao je neprikosnoveni šampion, a kada je odbranio titulu zaplakao, pa ŠOKIRAO planetu

Priča Habiba Nurmagomedova može da posluži kao inspiracija i motiv, a njegov ulazak u oktagon kao borac nedostaje svim ljubiteljima MMA.

Nurmagomedov je šokirao javnost u oktobru 2020. godine kada je, nakon pobede protiv Džastina Getjea, izjavio da je završio karijeru tokom koje je ostvario 29 pobede, bez poraza.

Razlog za prekid karijere profesionalnog borca neposredno nakon što je napunio 32 godine je smrt njegovog oca.

Nakon pomenute borbe slavni borac je dugo ležao na parteru i neutešno plakao. Svoj poslednji trijumf posvetio je Abdulmanapu Nurmagomedovu koji je preminuo početkom jula 2020. godine od posledica virusa korona.

Nakon borbe Habib je objavio da završava karijeru, jer ne može da se bori bez oca, a nekoliko sati kasnije jednom izuzetno emotivnom porukom oglasio se i na društvenim mrežama.

"Kada je Alah uz tebe, niko te ne može slomiti. Oče, hvala ti što za sve, učio si me čitavog života i neka ti Alah omogući najveći Raj", napisao je Habib uz fotografiju na kojoj se nalazi sa pokojnim ocem.

Devet godina i borba sa medvedom

Svetski mediji se rado prisete sjajne anegdote iz života čuvenog UFC borca.

Abdulmanap je bio Habibov trener i najveća podrška kroz čitavu karijeru, sve što zna o ovom sportu naučio je od oca, koji je slavnog borca spremao na nesvakidašnji način.

Naime, kada je imao samo devet godina, otac je stavio Habiba da se bori sa pravim medvedom.

"Kada me je otac stavio da se rvem sa medvedom rekao sam mu: 'Hej, medved je pokušao da me ujede!' Sećam se da mi je odgovorio: 'Ujedi i ti njega' Moraš da nastaviš da se boriš".

Khabib Nurmagomedov recalls being 9 years old when his father had him wrestle a bear. When he complained that the bear tried to bite him, his father told him, 'Then bite him back.

Obećanje majci i beg u planinu

Bio je specifičan u toku karijere, ostao je takav nakon nje, a ispunio je obećanje koje je dao majci.

Nurmagomedov je, prema mišljenju mnogih, jedan od najboljih MMA boraca u istoriji, a njegova odluka da se povuče u trenutku kada je imao 32 godine i učinak od 29 pobeda bez ijednog poraza, razočarala je ljubitelje ove borilačke veštine.

Čuveni Dagestanac je odlaskom u penziju ispunio obećanje majci i u penziju je otišao nekoliko meseci nakon što je njegov otac preminuo.

Popularni "Orao" se potom posvetio treniranju boraca, čak je i tako stigao do uspeha, ali trenerski posao ga nije na duži period zadržao u MMA, pa se u jednom trenutku potpuno povukao iz ovog sporta kako bi se posvetio porodici i životu koji ga mnogo više zanima.

Jednom je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografije nastale u dagestanskim planinama.

Sa puškom na leđima, Habib Nurmagomedov je izašao na zimu, spremao ručak i, po svemu sudeći uživao.

Odrastanje i povezanost sa prirodom.

Prema pojedinim informacijama bogatstvo Nurmagomedova procenjuje se na otprilike 40 miliona dolara, a činjenica da je sport napustio u najboljim godinama dokaz je da mu novac nije najvažnija stvar.

U penziju je otišao nakon što je odbranio naslov šampiona UFC-a u lakoj kategoriji.

"Ovo je bila moja poslednja borba. Više se ne vraćam bez svog oca. Obećao sam majci da je ovo moja zadnja borba i tako će biti", poručio je Nurmagomedov odmah nakon pobede.

Tajne Habibovih metoda

Kada je pobedio Getjea, Nurmagomedov je nasledio oca i postao je trener.

Rad kod Habiba na svojoj koži je osetio Belal Muhamad, Palestinac sa američkim pasošem koji je s Dagestancima proveo dva meseca.

"Ljudi se pitaju šta je to tako posebno kod njih. Misle da imaju različite naučne programe po kojem rade treninge. Ne. Oni jednostavno rade više i jače. U Americi recimo imate dan u kojem radite sparing, dan za rvanje ili "grapling". Oni sve rade svakog dana. Radili smo sparing, zatim "grapling", a nakon što odradiš 10 rundi Habib dođe i pozove te u kavez", rekao je Muhamad.

Nastavio je sa dočaravanjem metoda u Dagestanu.

"Nisam mogao da verujem. Pogledao sam u trenera, a on je izgledao kao uplašeni roditelj. Rekao mi je: 'Idi, Habib zove'. Kada počnete da radite sa njim shvatite da je pravo čudovište. Bacao me kada je hteo, seo bi na mene i pričao mi sa visine. Izgledalo je kao malo poigravanje, ali šta sam mogao?".

Na kraju je trener Havijer Mendez saopštio Muhamadu da jednostavno mora iz treninga u trening da bude bolji.

"Trener Mendez mi je prišao i rekao da to Habib radi svima i da bih samo trebalo da budem barem za jedan posto bolji na svakom narednom treningu i ako ga nateram da radi za jedan posto više, ubrzo ću biti mnogo bolji. Tako sam se i postavio i nakon pet sedmica sam bio mnogo bolji".

Autor: Iva Besarabić