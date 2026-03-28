ŠPANCI SU VIŠA KLASA, TO NIJE SPORNO! TEŽAK JE POSAO PRED PAUNOVIĆEM: Samo su dva igrača zadovoljila u meču protiv Crvene furije

Srpska fudbalsdka reprezentacija dobila je lekciju od Španije u Viljarealu, pošto je ubedljivo poražena od jedne od najboljih selekcija na svetu - 0:3.

Španci su viša klasa u fudbalu, to nije bilo sporno, ali jeste zabrinjavajuće što Srbija nema igru, niti mehanizme kako da se suprotstavi modernoj fudbalskoj igri, baziranoj na brzini, trčanju, ponavljanju, pasovima sa jednim ili dva dodira lopte, sigurnoj završnici.

Veljko je mnogo toga video

Opšti je utisak da ovakva Srbija i nije mogla bolje protiv vladajućeg prvaka Evrope. Opet, sigurno je da će utakmica protiv Španije jasno reći selektoru Veljku Paunoviću mnoge stvari, dati mu odgovore na neka pitanja koja su ga sigurno mučila.

Jasno je i njemu valjda da će mu biti potrebna sveža krv, ozbiljne promene, kako bi do jeseni koliko-toliko skockao nacionalni tim za takmičarske utakmice i početak Lige nacija, a onda i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Strah i nesigurnost

Kada su Španci pritisli vezni red i poslednju liniju Srbije, uvukao se nepotreban strah u redove Orlova, a on je doneo nesigurnost i greške, koje su se redale kao na traci. Dok su se naši momci okrenuli Španija je vodila 2:0 preko Mikela Ojarzabala. Već tada je bilo jasno kako će biti završena utakmica u Viljarealu.

Do kraja meča, u drugom poluvrmeneu nije moglo da se vidi ništa od srpskih fudbalera, samo je Španija preko debitanta Viktora Munjoza. Jednostavno, Srbija se nije ništa pitala u toj utakmici.

Seregej i Aleksandar, malo je to

Ima potencijala u redovima Srbije, pokazao je to Aleksandar Stanković, koji je možda trebalo da bude malo bliže golu rivala. Sergej Milinković-Savić demonstrirao je svoju zrelost i taktičku potkovanost i on nije sporan, međutim svi drugi veznom redu jesu. I krila su nam problem, Veljko Birmančević i Filip Kostić nisu blistali, video je to i selektor Paunović.

Odbrana je bila prilično statična i nesigurna, Nikola Milenković i Strahinja Pavlović ostavljali su mnogo prostora, a kad je tako onda su golovi neizbežni. Bekovi su rak rana i to se znalo i ranije, Ognjenu Mimoviću su potrebne utakmice, kao i Aleksi Terziću.

Mitrović i izmene koje ništa donele nisu

Aleksandar Mitrović onako težak i gabaritan ništa nije mogao protiv Španaca, iako je bilo jasno videti ideju selektora Paunovića da preko njega zadrži loptu i kroz pas igru preko Sergeja dobije prostor. Ali...

Izmene u uvođenje Luke Jovića, Mijata Gaćinovića, Saše Lukića, Lazara Samardžića nisu donele ama baš ništa. Kao i ulasci Dejana Joveljića, Strahinje Erakovića, Stefana Bukinca i Koste Nedeljkovića.

Vreme je za nova lica

Težak je posao ispred Veljka Paunovića. Baš težak.

Fudbaleri Srbije narednu utakmicu u martovskom ciklusu prijateljskih mečeva igraju u utorak 31. marta protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli. Biće zanimljivo videti za koje igrače i kakvu taktiku će izabrati selektor Veljko Paunović.

Moraće mnogo toga da menja u odnosu na Španiju, jer u Viljarealu ništa nije valjalo. Možda od početka, u startnih 11 vidimo Vasilija Kostova, Petra Stanića ili Njegoša Petrovića.

Autor: Iva Besarabić