POBEDA SRBIJE U PRIJATELJSKOM MEČU SA CRNOM GOROM

Izvor: Pink.rs

U Plavoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici, odigran je prijateljski šahovski meč između reprezentacija Crne Gore i Srbije.

Ovaj šahovski događaj koji simbolizuje sportsko rivalstvo i saradnju između dve zemlje završen je pobedom reprezentacije Srbije rezultatom 24, 5:15,5.

Svaka ekipa imala je po tri člana: seniora, univerzitetskog profesora i studenta, i jednu šahistkinju.

Ekipu Srbije predstavljali su Ivan Ivanišević, Bojan Maksimović, Boban Bogosavljević, Jovan Todorović, Draško Beguš, Goran Vlajković, Sandra Đukić,Stefan Tadić, Milan Gagić i Andrej Ljepić.

Ekipa Crne Gore igrala je u sastavu Đukić Nikola, Drašković Luka, Kalezić Blažo, Vukčević Nemanja, Pajković Vladimir, Pečurica Miloš, Miletić Vuk, Đurović Peko, Joković Vladimir i Milović Aleksandra.

Neposredno pre početka meča, potpisan je protokol o saradnji ŠS Srbije i ŠS Crne Gore u cilju promocije i razvoja šaha, koji su potpisali predsednici Saveza Andrija Jorgić i Jovan Milović.

Podršku šahistima pružio je i ambasador Srbije u Crnoj Gori, NJ.E. Nebojša Rodić koji je zajedno sa šahovskim velemajstorom Božidarom Ivanovićem povukao prvi potez označivši početak turnira.

Meč privukao je veliku pažnju ljubitelja šaha, ali i onih koji cene sportski duh i međunarodnu saradnju.

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

MEČ PRIJATELJSTVA: Crna Gora-Srbija

Ostali sportovi

Vaterpolisti Srbije sutra igraju sa Crnom Gorom na Svetskom prvenstvu

Ostali sportovi

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Rukometašice Srbije igraju sa Crnom Gorom!

Društvo

Kolaps na graničnom prelazu sa Crnom Gorom: Formiraju se kilometarske kolone vozila! Pojačan intenzitet saobraćaja i na ovim mestima

Društvo

Haos na Dobrakovu: Ogromna gužva na graničnom prelazu sa Crnom Gorom, kolona je kilometarska

Društvo

KILOMETARSKE KOLONE NA GRANICI SA CRNOM GOROM! Gužva se proteže sve od Užica, ali tu nije kraj: Pakao i na putu ka primorju