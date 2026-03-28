Orlići ostali bez Evropskog prvenstva: Srbija se lavovski borila, ali na kraju ipak poklekla pred Belgijom

Kadeti fudbalske reprezentacije Srbije poraženi su od vršnjaka iz Belgije u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvu, rezultatom 4:3 (2:0).

Belgija je do prednosti došla već u trećem minutu, kada je pogodio Džejden Onija Seke, mladi fudbaler Anderlehta. Do odlaska na veliki odmor domaćin je imao velikih 2:0, Ilijas Benktib, još jedan polaznih Anderlehtove škole, povisio na 2:0.

Samo dva minuta nakon što je arbitar označio početak drugog poluvremena, Belgijanci su preko Kijana Ačahbara došli do 3:0, ali je Srbija ekspresno, u 51. minutu, zahvaljujući mladom napadaču Čukaričkog Danilu Feketeu, smanjila na 3:1.

Orlovi su u 58. došli nadomak izjednačenja kada je Dragan Anokić, inače član Crvene zvezde, postigao gol za 3:2, ali je već pomenuti Kijan Ačahbara Belgijancima u 66. vratio dva gola prednosti i pogodio za 4:2.

Konačnih 4:3 postavio je Tadija Samardžić (inače, 16-godišnji polaznik Hertine akademije fudbala), koji je zatresao mrežu u 83. minutu.

Do kraja kvalifikacija, Srbiju očekuje još okršaj sa Švajcarskom (na programu 31. marta), ali čak i da pobede Sajdžije a Belgija na drugoj strani izgubi od Kipra, Orlovi se neće plasirati na EP. U tom (idealnom) slučaju bi i Srbija i Belgija imale po šest poena, ali je prednost na strani Belgijanaca upravo zbog ove pobede.

Autor: S.M.