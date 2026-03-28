ZVANIČNO: Partizan prodao Andreja Kostića

Andrej Kostić, napadač Partizana, uskoro će i zvanično postati fudbaler Milana, prenose italijanski mediji.

Mesecima se licitiralo o tome gde će Andrej Kostić nastaviti karijeru posle Partizana, a prema saznanjima Luke Manijetija, koja je potvrdio Fabricio Romano, to će biti – Milan.

🚨❤️🖤 AC Milan have agreed deal to sign Andrej Kostić from Partizan Belgrade on permanent deal.



19 year old talented striker was wanted by several clubs but AC Milan agreed a deal today.



🇲🇪 Kostić, now in Milan for medical on Sunday as @LucaManinetti reports. Deal sealed. pic.twitter.com/DvurvH9ZUq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 28. март 2026.

Crnogorski fudbaler je već na pregledima u Gradu mode, nakon čega će najverovatnije doći i do potpisa ugovora, dok visina obeštećenja još nije poznata.

Autor: S.M.