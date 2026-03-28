ZVANIČNO: Partizan prodao Andreja Kostića

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs

Andrej Kostić, napadač Partizana, uskoro će i zvanično postati fudbaler Milana, prenose italijanski mediji.

Mesecima se licitiralo o tome gde će Andrej Kostić nastaviti karijeru posle Partizana, a prema saznanjima Luke Manijetija, koja je potvrdio Fabricio Romano, to će biti – Milan.

Crnogorski fudbaler je već na pregledima u Gradu mode, nakon čega će najverovatnije doći i do potpisa ugovora, dok visina obeštećenja još nije poznata.

