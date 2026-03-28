Nezaustavljiva Arina Sabalenka je šampionka Majamija! Preživela strašnu Koko Gof i uzela novi trofej

Neverovatna beloruska teniserka, Arina Sabalenka još jednom je potvrdila zbog čega je trenutno najbolja na planeti! Ona je u sjajnom finalu u tri seta posle velike borbe pobedila domaću nadu Koko Gof, čime je podigla novi pehar u karijeri - 2:1 (6:2, 4:6, 6:3)!

Delovalo je da će Arina uspeti da dođe do titule nešto lakše, pošto je to nagoveštavao prvi set koji je Beloruskinja dobila gotovo eksprsno, ali je usledila reakcija Amerikanke i dobili smo zaista sjajan meč. Sve je potrajalo preko dva sata.

Kao što smo pomenuli, prvi set pripao je bez gotovo ikakvih problema Arini. Već u prvom gemu viđen je brejk za Beloruskinju, a onda je došao i još jedan u samoj završnici seta, pa je Sabalenka uzela prvu set loptu.



Drugi set je već bio mnogo zanimljiviji. Tamo brejka nije bilo sve do pred sam kraj. Čuvala je Koko svoj servis, ali i Arina svoj. Ipak, Beloruskinja je dopustila jednu brejk loptu kada je bilo najkritičnije, odnosno kada je servirala za opstanak u ovom delu igre. Uzela je Amerikanka taj gem i set, pa smo ušli u treći.

Tamo je Arina odmah zadala udarac. Prvi gem i odmah brejk. A onda i ponovo, kao prepisano iz prvog seta, stigao je još jedan za titulu i pehar.

Sabalenka je ovom pobedom došla do sume od 1.004.388 evra u svom novčaniku, što je svakako još jedan razlog zbog kojeg će biti zadovoljna.

Autor: S.M.