SUSPENDOVAN LUKA DONČIĆ: NBA liga donela odluku na štetu Lejkersa

Luka Dončić zbog toga neće igrati protiv Vašingtona u noći između nedelje i ponedeljka.

Nakon što je prethodnog puta NBA liga preinačila odluku i poništila Lukinu 16. tehničku grešku, sada se to nije dogodilo i Luka će morati da pauzira protiv Vizardsa.

Lakers' Luka Doncic has been suspended for Monday's game against the Washington Wizards after picking up his 16th technical foul. — Shams Charania (@ShamsCharania) 28. март 2026.

Iako je sa 41 poenom i osma skokova bio motor pobede, Luka Dončić je zasenio sopstveni učinak incidentom u trećoj četvrtini protiv Bruklina (116:99).

Autor: Iva Besarabić