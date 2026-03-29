TRENUTAK KOJI JE DIRNUO SVE Zbog Nikole Jokića čitava Amerika bruji o ovom dečaku (FOTO)

Dečak, navijač Denver Nagetsa, zbog Nikole Jokića je postao hit na društvenim mrežama.

Potez utakmice u pobedi Denvera protiv Jute (135:129) nakon preokreta dogodio se u poslednjim sekundama treće deonice.

Nikola Jokić je uputio šut sa pola terena, lopta je prvo četiri puta skočila po obruču pre nego što je konačno prošla kroz mrežicu. Na tribinama je nastala ludnica, navijači ekipe iz Kolorada pali su u trans samo nekoliko sekundi nakon što ih umalo srčka nije strefila.

U prvom planu je plavokosi dečak. Njegova reakcija i najiskrenija dečja redost nije promakla ni NBA ligi, pa je završnio na zvaničnom Instagram nalogu, a postao je viralan i na društvenim mrežama. Cela Amerika o njemu bruji.

Moramo da pomenemo da je Nikola na ovom meču postao tek drugi igrač u istoriji NBA lige koji je vezao četiri utakmice sa učinkom od najmanje 25 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Pre njega, to je pošlo za rukom samo Raselu Vestbruku, čiji će jedan rekord uskoro prisvojiti. Naime, sa učinkom od 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija protiv Džezera Jokić je stigao do 195. tripl-dabla u karijeri, zaostaje samo 15 tripl-dablova za liderom večite liste Vestbrukom.

Inače, Denveru je ovo bila peta pobeda u nizu, četvrti je na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 47 pobeda i 28 poraza.

Autor: Jovana Nerić