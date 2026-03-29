TRAGEDIJA U MEKSIKU! Poginuo navijač na stadionu koji otvara naredno SP (VIDEO)

Velika tragedija dolazi iz Meksika gde je lokalna policija objavila da je jedan muškarac poginuo uoči utakmice između Meksika i Portugala.

Naime, prema navodima tamošnjih medija, muškarac je poginuo nakon što je pao sa spoljašnje strane nedovršenog stadiona "Banorte" koji bi trebalo da otvori naredno Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se igra u junu i julu ove godine.

Kako navode tamošnji mediji, muškarac je bio pod dejstvom alkohola i želeo je da skoči sa drugog na prvi nivo loža. Tom prilikom došlo je do tragičnog ishoda i konstatovana je smrt.

UPDATE: Tragic news from Estadio Azteca during Mexico vs Portugal… a fan has reportedly passed away after a fall between levels.

Raises serious questions about crowd safety at major stadiums. pic.twitter.com/Qp1ILKkUbL — Peter 🎧 (@PeterRewards) 29. март 2026.

Treba istaći da stadion, nekada pod nazivom "Azteka" nije još u potpunosti završen i pripremljen za utakmice koje slede na Svetskom prvenstvu. Hitna pomoć brzo se pojavila na mestu gde je čovek pao, ali njemu nije bilo pomoći.

Utakmica između Meksika i Portugala odigrana je bez golova.

Autor: Jovana Nerić