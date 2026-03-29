AKTUELNO

Fudbal

MLADE SNAGE U PRVOM PLANU Stanković priključio omladince treninzima Crvene zvezde

Izvor: Pink.rs/Alo

Vratili su se sa mini-odmora fudbaleri Crvene zvezde, makar oni koji nisu bili pozivani u reprezentaciju.

Odlučio je Stanković da igrače nagradi sa pet slobodnih dana, a kako bi treninzi bili kompetitivniji odlučio je da priključi omladince.

Stanković je priključio Vuka Roganovića (2007, štoper), Viktora Stojanovića (2007, štoper), Gorazda Ristovskog (2007, levi bek), Aleksu Vasilića (2007, ofanzivni vezni), Ognjena Mišića (2007, krilni napadač), Ignjata Miletića (2008, defanzivni vezni) i Jovana Trača (2008, napadač).

Tu je i Dimitrije Šarić, ali momak rođen 2008. godine trenira konstantno sa prvim timom, te samo vikendom nastupa za omladince. Izvesno će do kraja sezone dobiti određene minute. Ne treba zaboraviti i da je Trač debitovao za prvi tim Zvezde na meču sa Slovenom u Rumi.

Videćemo da li će i ostali uspeti da skrenu Stankovićevu pažnju. Ideja je da treniraju dok se prvotimci ne vrate iz reprezentacija, posle čega će se ponovo staviti na raspolaganje Nenadu Milijašu.

Autor: Jovana Nerić

#Dejan Stanković

#FK Crvena Zvezda

#fudba

#omladinci

POVEZANE VESTI

Fudbal

Fudbal

Fudbal

Fudbal

Fudbal

Fudbal

