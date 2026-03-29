'OČEKUJE NAS TEŽA UTAKMICA NEGO U SARAJEVU' Đoan Penjaroja poziva na oprez pred meč Partizana i Bosne

Izvor: Pink.rs

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je pred meč protiv Bosne da će sutrašnji meč biti drugačiji i teži od prethodnog u kom je Partizan u Sarajevu deklasirao rivala rezultatom 96:56.

Branilac pehara u meču petog kola TOP 8 faze ABA lige dočekuje Bosnu u Areni u ponedeljak od 21 čas.

- Mislim da ne bi trebalo previše da gledamo na prethodnu utakmicu protiv njih, jer smo tada bili izuzetno precizni za tri poena i praktično rešili pitanje pobednika u prvom delu meča. Verujem da će sutra biti drugačije i da nas očekuje teža utakmica. Pripremamo se za sutra i ukoliko budemo želeli da ostvarimo pobedu, moraćemo od samog početka da krenemo ozbiljno. Što se tiče povređenih igrača, Tonje Džekiri se oseća bolje, ali konačna odluka da li će igrati biće doneta sutra - rekao je Penjaroja, a prenosi klupski sajt.

Košarkaš Partizana Arijan Lakić pozvao je navijače da dođu u Arenu u što većem broju.

- Prva utakmica protiv njih i razlika 40 poena nije merilo i za sutra moramo ozbiljno da se pripremimo i pristupimo utakmici. Takođe imaju istoriju kao mi, tako da verujem da će imati veliku motivaciju da odigraju što bolje. Jedva čekamo sutrašnju utakmicu i nadamo se da će doći što više navijača - istakao je Lakić.

Autor: Jovana Nerić

