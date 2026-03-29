DA LI OVO ZNAČI DA JE KARLIK DŽONS PRODUŽIO UGOVOR SA PARTIZANOM?! Oglasio se njegov menadžer i bacio Grobare u trans - Pogledajte objavu o kojoj svi bruje

Karlik Džons je trenutno jedna od najvećih tema među navijačima Partizana, svi se pitaju da li će ostati u crno-belom dresu i naredne sezone, a sada se oglasio i njegov agent koji je zagolicao maštu Grobara.

Od povratka na teren nakon preloma kosti stopala, igra fantastično i ključni je igrač tima Đoana Penjaroje, koji je trenutno u seriji od pet pobeda u Evroligi.

Njegov agent Džošua Gudvin je sada na Instagramu podelio tajanstvenu poruku.

Plejmejker Južnog Sudana je glavni motor tima i miljenik navijača, a jasno je da bi ga i Grobari, kao i čitava uprava, voleli da vide u crno-belom i u narednom periodu.

Agent je objavio samo dva emotikona, crnu i belu tačkicu, i to je bilo sve što se moglo videti na njegovom profilu. Ipak, dovoljno da izazove lavinu spekulacija o mogućem novom ugovoru u Partizanu.

Autor: Iva Besarabić