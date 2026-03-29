Evo šta je sve Hamad Međedović zaradio titulom u italijanskom Napulju

Teniser naše zemlje, Hamad Mededović uspeo je da osvoji veoma važnu titulu u italijanskom Napulju na turniru koji pripada "čelindžer" kategoriji, pobedom nad Danijelom Altmajerom u dva seta danas - 6:2, 6:4.

Ova pobeda mu je omogućila da se vrati među Top 100 na ATP listi, konkretno je trenutno na 80. mestu, pošto će imati 680 bodova. Ovaj čelindžer pripada kategoriji "125" što znači da pobedniku donosi 125 bodova, koliko je osvojio Međedović.

Pored toga, može se reći da je Međedoviću za osvojenu titulu pripala i sasvim dobra novčana suma, pošto je nagradni fond turnira u odnosu na prošlu godinu uvećan za oko 20%.

Tako je Hamad Međedović za trijumf u Napulju zaradio sumu novca od 30.460 evra, a poraženom Danijelu Altmajeru na kraju je pripalo 17.850 evra.

Ovo će mu svakako pomoći i za naredne turnire, gde će biti plasiran u glavni žreb ili imati bolju poziciju u kvalifikacijama.

Autor: Iva Besarabić