KAKO JE DUŠAN VLAHOVIĆ POSTAO 'ZVER' U FIRENCI! Legendarni Italijan otkrio do sada nepoznate detalje...

Poznati italijanski trener i nekadašnji selektor Čezare Prandeli otkrio je priču od iza kulisa u Fiorentini, a tiče se i Dušana Vlahovića.

"Kada je Vlahović stigao, bio je problem za sve: izgledalo je kao da mu je suđeno da ode u Pizu. Tražio sam od uprave 15 dana tokom pauze za reprezentaciju. Posle tih dana, razgovarao sam sa upravom i potvrdio da je on napadač Fiorentine. Nekoliko puta su me pitali da li sam siguran, a ja sam im odgovorio da apsolutno jesam", rekao je Prandeli.

Vlahović je za Fiorentinu odigrao 108 utakmica i postigao 49 golova, pre nego što je u januaru 2022. prešao u Juventus za 70 miliona evra.

"Dao sam Dušanu brutalnu analizu, objasnio sam mu kako treba da tumači ulogu, ne sme da izlazi na širok teren i nikada ne sme da se povlači, a onda sam mu obećao: 'Ako budeš radio ove stvari u ove tri utakmice, neću te izbaciti'. Posle te tri utakmice, nikada ga više nisam izbacio. Šta je radio pogrešno? Borio se sa odbrambenim igračem, dok je trebalo da se odbrambeni igrač bori sa njim. Kad je to shvatio, postao je standardan u Fiorentini", ističe Prandeli.

Vlahović je do sada u dresu "Stare dame" upisao 64 gola i 16 asistencija na 163 meča.

