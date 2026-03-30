CEO SVET VIDEO PORUKU SINERA OD TRI REČI! Italijan je oduševio mnoge nakon što je ostvario veliki uspeh

Janik Siner je kompletirao "Sanšajn dabl", a nakon toga je poslao poruku koja je oduševila mnoge.

Italijan je ušao u grupu tenisera koji su uspeli da u istoj sezone osvoje masters u Indijan Velsu i Majamiju. U finalu turnira u Floridi Janik Siner je pobedio Jiržija Lehečku u dva seta.

Nakon meča Siner je dobio marker da se potpiše na kameri, a njegova kratka poruka je odjeknula širom sveta.

"Bez, Kimi, Italija", napisao je teniser uz svoj potpis.

Jannik Sinner signs the camera for Marco Bezzecchi and Kimi Antonelli after winning the Sunshine Double



"Bez. Kimi. Italia."



pic.twitter.com/ipT3DlxxXW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 30. март 2026.

Tako je na lep način čestitao uspeh Kimiju Antoneliju, vozaču Formule 1 koji je pobedio u trci za Veliku nagradu Japana i Marku Becekiju vozaču Moto GP-a koji je pobedio u trci za Veliku nagradu SAD i tako stigao do treće pobede u isto toliko trka od početka sezone.

"I u Moto GP-u je Italija pobedila, tako da je ovo zaista sjajan trenutak za nas i drago mi je što sam deo toga", rekao je Siner nakon meča.

Istakao je koliko je bitan naporan rad.

"Teško je objasniti, provodimo mnogo sati na treninzima, posvećenost i žrtva su ogromni. Kada igram dobro i imam samopouzdanje na terenu, to me čini srećnim. Imam sjajan tim iza sebe koji me je gurao kroz teške momente".

Zadovoljan je svojom igrom.

"Osećao sam da servis funkcioniše odlično, posebno u važnim trenucima. To je segment na kojem smo mnogo radili i srećan sam zbog rezultata. Finale je uvek drugačije, ima više tenzije, ali uspeo sam", rekao je Janik Siner.

Autor: A.A.