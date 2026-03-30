AKTUELNO

Fudbal

Velika tragedija potresa Italiju: Preminula desetogodišnja Nina, unuka predsednika kluba

Izvor: Pink.rs/sportal.blic.rs, Foto: Pixabay.com ||

Vest je objavio sam klub u zvaničnom saopštenju. Devojčica je bila i ćerka potpredsednika kluba, Silvija Rivetija.

Strašna tragedija pogodila je fudbalski klub Modena: u desetoj godini preminula je Nina Riveti, unuka predsednika kluba Karla Rivetija i ćerka potpredsednika Silvija.

Klub je ovu tužnu vest podelio putem saopštenja:

Slomljenog srca obaveštavamo o teškom gubitku koji je zadesio porodicu Riveti i ceo FK Modena. Mala i voljena Nina, stara samo 10 godina, ćerka Silvija, potpredsednika FK Modena, i majke Eve, te sestra Sveve i Luce, otišla je na nebo, ostavljajući neizmernu prazninu u svima koji su je voleli, navodi se na zvaničnom sajtu.

Klub je takođe otkazao sve javne događaje planirane za ovu nedelju i najavio da će klupska prodavnica biti zatvorena 31. marta u znak žalosti. Poruke saučešća i podrške porodici Rivetti stigle su kako od navijača Modene, tako i od drugih klubova iz Serije B, ali i iz Serije A, poput Pize i Intera.

Autor: Marija Radić

#Italija

#Nina Riveti

#Smrt

#Tragedija

#unuka

