Velika tragedija potresa Italiju: Preminula desetogodišnja Nina, unuka predsednika kluba

Strašna tragedija pogodila je fudbalski klub Modena: u desetoj godini preminula je Nina Riveti, unuka predsednika kluba Karla Rivetija i ćerka potpredsednika Silvija.

Klub je ovu tužnu vest podelio putem saopštenja:

Slomljenog srca obaveštavamo o teškom gubitku koji je zadesio porodicu Riveti i ceo FK Modena. Mala i voljena Nina, stara samo 10 godina, ćerka Silvija, potpredsednika FK Modena, i majke Eve, te sestra Sveve i Luce, otišla je na nebo, ostavljajući neizmernu prazninu u svima koji su je voleli, navodi se na zvaničnom sajtu.

FC Internazionale Milano esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della piccola Nina.

Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia Rivetti e al Modena FC in questo momento di lutto. — Inter ⭐⭐ (@Inter) 29. март 2026.

Klub je takođe otkazao sve javne događaje planirane za ovu nedelju i najavio da će klupska prodavnica biti zatvorena 31. marta u znak žalosti. Poruke saučešća i podrške porodici Rivetti stigle su kako od navijača Modene, tako i od drugih klubova iz Serije B, ali i iz Serije A, poput Pize i Intera.

Autor: Marija Radić