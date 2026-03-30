SLAVNA AMERIKANKA OČARANA JOKIĆEM, A ON HLADAN KAO ŠPRICER! Najveća zvezda WNBA u programu uživo Srbina dizala u nebesa, njegova reakcija bila je urnebesna!

Nikola u svom stilu prokomentarisao izjavu jedne od najboljih košarkašica sveta.

Najveća zvezda ženske košarke u Americi, Kejtlin Klark, sipala je hvalospeve na račun Nikole Jokića.

Tokom gostovanja na televiziji NBC, pred okršaj Njujork Niksa i Oklahome, jedna od najboljih košarkašica sveta komentarisala je aktuelna dešavanja u NBA.

U jednom trenutku osvrnula se na Denver i čudesna izdanja Nikole Jokića u najjačoj ligi sveta.

"Nema mnogo ljudi koji beleže tripl-dabl u proseku. Srećni ste ako uspete da ostvarite par takvih učinaka u sezoni, a on to radi tokom cele godine, i to dve godine zaredom. To je prilično neverovatno. Iskreno, on mi je verovatno omiljeni igrač za gledanje i mislim da je najbolji košarkaš na svetu", rekla je Kejtlin u programu uživo.

"I think he's the best player in the world." — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 29. март 2026.

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon pobede Denvera nad Voriorsima, novinari su zamolili Jokića da prokomentariše izjavu slavne Amerikanke i on je to učino u svom prepoznatiljivom stilu.

"Imamo istog agenta, zato je to rekla", našalio se Nikola Jokić.

