SLAVNA AMERIKANKA OČARANA JOKIĆEM, A ON HLADAN KAO ŠPRICER! Najveća zvezda WNBA u programu uživo Srbina dizala u nebesa, njegova reakcija bila je urnebesna!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Nikola u svom stilu prokomentarisao izjavu jedne od najboljih košarkašica sveta.

Najveća zvezda ženske košarke u Americi, Kejtlin Klark, sipala je hvalospeve na račun Nikole Jokića.

Tokom gostovanja na televiziji NBC, pred okršaj Njujork Niksa i Oklahome, jedna od najboljih košarkašica sveta komentarisala je aktuelna dešavanja u NBA.

U jednom trenutku osvrnula se na Denver i čudesna izdanja Nikole Jokića u najjačoj ligi sveta.

"Nema mnogo ljudi koji beleže tripl-dabl u proseku. Srećni ste ako uspete da ostvarite par takvih učinaka u sezoni, a on to radi tokom cele godine, i to dve godine zaredom. To je prilično neverovatno. Iskreno, on mi je verovatno omiljeni igrač za gledanje i mislim da je najbolji košarkaš na svetu", rekla je Kejtlin u programu uživo.

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon pobede Denvera nad Voriorsima, novinari su zamolili Jokića da prokomentariše izjavu slavne Amerikanke i on je to učino u svom prepoznatiljivom stilu.

"Imamo istog agenta, zato je to rekla", našalio se Nikola Jokić.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Košarka

HIT IZJAVA JOKIĆA POSLE TROJKE ZA TV ŠPICE! Postigao jedan od najluđih koševa u karijeri, pa hladnokrvno izgovorio ovo!

Zadruga

'On je očigledno jedan SAMOŽIVI SKOT!' Đedović u svom stilu podržao Marka, pa izneo svoje mišljenje: Deca nisu za svakoga! (VIDEO)

Domaći

Brutalan odgovor Stanije Dobrojević! Nakon Alibabinih prozivki da je on finansirao samo da se ne bi snimala za OnlyFans, ona poručila: Divlja kao....

Zadruga

On nosi kecelju, a ona mu meri na sat: Ivan jedva dočekao da isproziva Teodoru, žestoko potkačio i Anđela! (VIDEO)

Domaći

Napravila žurku godine: Nada Topčagić je bila iznenađenje na 18. rođendanu, a tamo se pojavio i ON

Zadruga

Bila je kao general, sada je lepa: Kačavenda raspalila po Marinkoviću i Jeleni, pa dala svoj sud o odnosu Gastoza i Anđele (VIDEO)