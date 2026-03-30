'RAZMIŠLJAM O NAPUŠTANJU FORMULE 1' Četvorostruki šampion sveta ŠOKIRAO izjavom: Ne uživam više u vožnji!

Četvorostruki šampion Maks Ferštapen priznao je da više ne uživa u vožnji.

"Razmišljam o svemu u ovom trenutku. Kada ne uživate u sportu, postavlja se pitanje da li je vredno toga, ili je bolje provoditi više vremena sa porodicom i prijateljima", rekao je Ferštapen.

Na pitanje da li su loši rezultati Red Bula na startu sezone povezani sa njegovom odlukom, Maks je rekao:

"Mogu da prihvatim da budem sedmi ili osmi, jer je nemoguće uvek pobeđivati. Realan sam po tom pitanju".

"Pokušavam da se prilagodim, ali način na koji sada mora da se vozi nije prirodan za jednog trkača. U jednom trenutku to jednostavno više nije ono što želim da radim", dodao je Ferštapen.

Ističe da novac nije presudan faktor u donošenju odluka.

"Da biste bili uspešni, morate pre svega da uživate u onome što radite. Trenutno dajem maksimum, ali na način koji nije zdrav, jer ne uživam u vožnji", naglasio je slavni vozač.

pročitajte još Temperatura ide i do 25 stepeni: Od ovog datuma vraća nam se PROLEĆE

Autor: Marija Radić