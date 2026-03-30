MOHAMED SALAH PRELAZI U BAJERN? Nemački klub se oglasio jasnom porukom

Foto: Tanjug AP/Bo Amstrup/Scanpix via AP

Fudbalski klub Bajern iz Minhena odbacio je navode da je poslao ponudu fudbaleru Liverpula Mohamedu Salahu o mogućem transferu ovog leta.

Salah je prošle sedmice objavio da će na kraju sezone, posle devet godina napustiti Liverpul. Egipatskom 33-godišnjem fudbaleru sledećeg leta ističe ugovor, ali je Liverpul spreman da se odrekne poslednje godine ugovora, pa će Salah kao slobodan igrač napustiti Enfild.

Spekuliše se da su za njega zainteresovani Bajern, Pari Sen Žermen i brojni klubovi italijanske Serije A, a Salahov agent Rami Abas naveo je na društvenim mrežama da "niko ne zna gde će njegov klijent nastaviti karijeru".

Sportski direktor Bajerna Maks Eberl odbacio je spekulacije u izjavi za Winwin.

"Ne, Mohamed Salah nije dobio nijednu ponudu ob Bajerna iz Minhena", rekao je on.

Američki mediji preneli su da je navode o interesovanju odbacio i Inter iz Majamija.

Zbog neslaganja sa trenerom Arneom Slotom, Salah je u tri utakmice u decembru izostavljen iz ekipe Liverpula. Međutim, oni su popravili odnose, pa je Salah od povratka sa Kupa afričkih nacija postigao pet golova u poslednjih 14 utakmica.

Salah je u Liverpul došao u leto 2017. godine iz Rome, a tokom devetogodišnjeg perioda na Enfildu postao je jedan od najboljih igrača u istoriji kluba.

Za Liverpul je odigrao 435 utakmica i postigao 255 golova i treći je najbolji strelac u istoriji kluba, sa kojim je osvojio ;dve titule u Premijer ligi, FA i Liga kupu i Ligu šampiona.

Autor: Iva Besarabić

