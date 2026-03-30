ZVEZDA OBRADOVALA PARTIZAN I POBEDOM NAJAVILA VEČITI DERBI: Desetkovani crveno-beli u ludom meču srušili Dubai i dobili Miljenovića

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Dubai rezultatom 84:82 u utakmici 5. kola TOP 8 faze ABA lige.

Zvezda je tako zabeležila 16 pobedu u regionalnom takmičenju i uz pet poraza nalazi se na deobi trećeg mesta sa ekipom Budućnosti.

Dubai je upisao treći poraz i u slučaju da Partizan savlada Bosnu prepustiće crno-belima lidersku poziciju na tabeli.

Trener crveno-belih Saša Obradović promešao je karte uoči ovog meča nakon dva teška evroligaška meča u Španiji i pred veliki duel sa Partizanom u četvrtak.

Van protokola ostali su Mekintajer, Moneke, Odželej i Motiejunas.

Ipak Zvezda je pomalo i neočekivano u ovom sastavu zaigralo odlično, sa izuzetnom energijom i odličnim protokom lopte u napadu. Nakon izjednačenog početka meča, Zvezda pri rezultatu 14:15, pravi seriju 16:0 i stiče ubedljivu prednost.

Istakli su se igrači iz drugog plana Miljenović, Jago i Rivero. Zvezda je dominirala u ofanzivnom skoku i tako stekla dvocifrenu prednost. Na odmor se otišlo rezultatom 47:33.

U trećoj deonici potpuno drugačija slika i neverovatan povratak Dubaija. Gosti su takođe serijom 16:0 stigli na samo poen zaostatka u 26. minutu, 54:55. Nakon dva tajm-auta Obradovića Zvezda je došla sebi i treću četvrtinu rešila u svoju korist 63:60.

Ipak u poslednjoj deonici crveno-beli nisu dozvolili potpuni preokret i najviše zahvaljujući sjajnom Miljenoviću zabeležili zasluženu pobedu.

Autor: Iva Besarabić