ORLOVI IGRAJU U BAČKOJ TOPOLI! Nakon poraza od Španije sledi nam provera protiv Saudijske Arabije - evo kada počinje utakmicu!

Reprezentacija Srbije igra protiv Saudijske Arabije, drugi meč u martovskom terminu, posle duela sa Španijom u Viljarealu.

Utakmica između Srbije i Saudijske Arabije igra se na stadionu TSC u Bačkoj Topoli od 18 časova.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je da je jedini način za napredak nacionalnog tima igranje protiv najjačih selekcija, bez obzira na trenutnu razliku u kvalitetu.

"Bez obzira na razliku, jedini način da je smanjimo jeste da se takmičimo sa najboljima. Spremni smo da prihvatimo svaki ishod, jer je to deo procesa. Ne želimo da se krijemo, potrebni su nam jaki rivali", rekao je Paunović na konferenciji za novinare.

Autor: A.A.