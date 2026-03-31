NBA LIGA ODALA PRIZNANJE JOKIĆU! Nakon čudesnih brojki Srbina nisu smeli da ostanu nemi!

NBA liga proglasila je Nikolu Jokića za najboljeg igrača nedelje u Zapadnoj konferenciji.

Maestralni Srbin u periodu od 23. do 29 marta prosečno je beležio 26 poena, 17 skokova i 14 asistencija, a njegov Denver upisao je četiri pobede.

Jokić je ovo priznanje osvojio treći put ove sezone i ukupno 20. u karijeri.

Nagetsi su u tom periodu vezali pobede protiv Finiks Sansa, Dalas Meveriksa, Jute Džez i Golden Stejt Voriorsa, dodatno učvrstivši poziciju u borbi za sam vrh Zapada.

Za najboljeg igrača Istoka proglašen je Džejson Tejtum, koji se nedavno vratio na teren nakon teške povrede Agilove tetive.

Tejtum je u proseku beležio 25.7 poena, 9.7 skokova i 6.7 asistencija.

