IZ PARTIZANA PRELAZI U MILAN, ALI... Mladi as ne ide odmah u Italiju, evo do kada ostaje u Humskoj

Talentovani crnogorski fudbaler i dosadašnji igrač Partizana, Andrej Kostić, od leta će i zvanično zadužiti opremu Milana, pošto su „rosoneri“ potvrdili transfer na svom zvaničnom sajtu.

Kako je saopšteno, Kostić će se priključiti novom klubu 1. jula, ali će u početku nastupati za razvojni tim, gde će pokušati da se izbori za mesto u prvom sastavu slavnog italijanskog giganta.


"Napadač rođen 2007. godine će biti deo Milan Futuro projekta, koji je posvećen razvoju talentovanih igrača", stoji u zvaničnoj objavi kluba.

Kostić će sezonu privesti kraju u dresu Partizana, a potom ga tokom leta čeka selidba u Italiju, gde će započeti novo poglavlje u karijeri u redovima velikana.

Crno-beli su objavili da ukupna vrednost transfera iznosi do 8 miliona evra, dok će klub odmah prihodovati 3,5 miliona evra, a dodatnih 4,5 miliona predviđeno je kroz ostvarivanje bonusa. Takođe, Partizanu pripada i 10% od naredne prodaje igrača.

U tekućoj sezoni, crnogorski napadač je u crno-belom dresu zabeležio 11 pogodaka na ukupno 34 odigrane utakmice.

