AKTUELNO

Ostali sportovi

Karlos Alkaraz poslao poruku Janiku SIneru: Rečenicu prati i fotografija njegovog rivala

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/alessandra tarantino ||

Već je poznato da između Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, iako su dva najveća konkurenta za teniski vrh, nema zle krvi, a sada je to Španac još jednom potvrdio čestitavši Italijanu na osvojenim turnirima u Majamiju i Indijan Velsu.

Karlos je na svom Instagram profilu postavio sliku Sinerovog tima i napisao prigodnu poruku uz to:

- Čestitke Janiku i njegovom timu na osvojenom Sanšajn Dablu - piše na objavi Alkaraza.

Uskoro bi moglo i da dođe do smene na vrhu ATP liste, jer bi Siner u Monte Karlu uz dobar rezultat i nešto slabiji ovog drugog mogao da preuzme vrh.

Autor: S.M.

#Janik Siner

#Karlos Alkaraz

#rival

#teniseri

