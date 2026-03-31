Dvostruka šampionka Vimbldona dobila blizance sa mužem koji je isto teniser: Završila karijeru prošle godine

Čuvena češka teniserka Petra Kvitova postala je majka blizankinja koje su se sada pridružili njenom prvom detetu, Petru. Kvitova i njena porodica uživaju u ovom posebnom trenutku, a teniska javnost čestita slavnoj sportistkinji na proširenju porodice.

Petra Kvitova je tokom svoje karijere ostvarila brojne uspehe, a posebno se ističu njene dve titule na prestižnom Vimbldonu, koje je osvojila 2011. i 2014. godine. Njena karijera je obilovala spektakularnim mečevima i impresivnim pobedama, što je učvrstilo njen status jedne od najboljih teniserki sveta.

Ona je na prošlogodišnjem US Openu rekla poslednje "zbogom" tenisu, a taman od tog momenta je prošlo dovoljno vremena da svetlost dana ugledaju dve mlade dame.

Ovim je usrećila i njenog supruga, Jiržija Vaneka, takođe bivšeg češkog tenisera sa kojim je Petra već dve godine u braku.

Autor: S.M.