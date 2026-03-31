ODLIČAN START VELJKA PAUNOVIĆA: Orlovi okrenuli Saudijsku Arabiju u prijateljskom meču! (FOTO)

Fudbaleri Srbije nad Saudijskom Arabijom sa 2:1 (0:1) u prijateljskom meču odigranom na TSC Areni u Bačkoj Topoli.

Posle poraza od Španije u Viljarealu, pred izabranicama Veljka Paunovića je bio jasan zadatak - osvetlati obraz protiv učesnika ovogodišnjeg Mundijala.

Iako su Orlovi bili favoriti, već u 8. minutu njihova mreža se zatresla. Posle katastrofalne greške naše odbrane Saudijska Arabije stiže do gola. Predrag Rajković je istrčao daleko ispred gola, nije se razumeo sa Aleksom Terzićem, a njihov nesporazum iskoristio je Alhamdan koji je lako pogodio za vođstvo.

Drugi deo meča doneo je agresivniju igru Srbije, a u 46. minutu Pavlović je postigao gol - međutim kako je bio u ofsajdu pogodak je poništen. Nastavak igre doneo je bezbroj prilika, ali su Saudijci uspeli svakoj da odole - sem onoj u 66. minutu. Strahinja Pavlović je spektakularnim makazicama poravnao rezultat na 1:1.

Samo četiri minuta kasnije dolazi do preokreta u Bačkoj Topoli - Aleksandar Mitrović koristi zicer priliku i Orlovi konačno vode na meču.

Ovo je prvi trijumf Srbije otkako je selektor reprezentacije Veljko Paunović.

19:53

90+3. minut - Kraj meča!

SRBIJA - SAUDIJSKA ARABIJA 2:1 (0:1)

19:53

90. minut - NadoknadaIgraće se još tri minuta.

19:47

83. minut - Nove izmene kod SrbijeNjegoš Petrović dobio priliku da debituje za A reprezentaciju Srbije - ušao je umesto Sergeja Milinković Savića.

Saša Lukić zamenio Aleksandra Stankovića.

19:42

78. minut - Ništa od penala

Mitrović je pao u kaznenom prostoru gostiju, ali je sudija Balaž Berke iz Mađarske pokazao da se igra nastavi.

19:30

70. minut - GOL! Mitrović iskoristio zicer!

Preokret Orlova u Topoli!

Mimović za Mitrovića koji je glavom postigao gol.

19:27

66. minut - GOL! Majstorija Pavlovića

Sergej je dodao Terziću koji je nabacio Pavloviću - Strahinja makazicama poravnava rezultat.

19:26

60. minut - Trostruka izmena Srbije

Kostić umesto Gaćinovića, Mitrović umesto Jovića i Mimović umesto Erakovića.

19:17

57. minut - Saudijci odolevaju

Gaćinović je sa više od 20 metara gađao, ali pored gola...

19:15

54. minut - Orlovi nikako da daju gol

Ređaju priliku za prikukom, ali mreža nikako da se zatrese...

19:12

46. minut - Poništen gol Pavlovića

Uspeo da zatrese mrežu, ali je prethodno već signaliziran ofsajd.

19:06

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

18:50

45+2. minut - Kraj prvog poluvremena

SRBIJA - SAUDIJSKA ARABIJA 0:1

18:49

45+2. minut - Šansa za Srbiju

Gaćinović je iz teške pozicije uputio udarac.

18:48

45. minut - Nadoknada

Igraće se još dva minuta...

18:47

41. minut - Zamalo i drugi gol...

Imala je Srbija sreće. Al Sahavi je lako prošao po desnoj strani pored Stankovića, gađao snažno, ali neprecizno.

18:40

37. minut - Orlovi napadaju, ali bez realizcije

Za sada se najviše ističe Sergej Milinković-Savić, ali bez uspeha...

18:38

Neverovatan propust Orlova

18:36

25. minut - Saudijci igraju prljavo

Drugi žuti karton za goste! Al Hamdan je oštro uklizao Stankoviću.

18:26

23. minut - Šteta!

Sjajna šansa za Orlove: odlična lopta u prostor za Veljka Birmančevića, ali je Al Ovajis uspeo da odbrani.

18:22

16. minut - Orlovi polako pritiskaju

Ali zamisli ne mogu da sprovedu u delo.

18:19

12. minut - Gosti sve opasniji

Posle gola, Saudijska Arabija napada sve agresivnije. Srećom, Orlovi su uspeli da se odbrane posle opasnih kontri...

Katastrofalna greška naše odbrane! Aleksa Terzić i Predrag Rajković se nisu razumeli, te su gosti došli do vođstva!

18:10

8. minut - GOL! Kakav šok u Bačkoj Topoli

Strelac je Alhamdan.

18:00 Meč je počeo! Sudija Balaž Berke iz Mađarske označio je početak meča.

👋🏻🦅🇷🇸 Маскота репрезентације Србије стигла је у Бачку Тополу. pic.twitter.com/r0ZBNHBIlE — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) 31. март 2026.

Fudbalski spektal u Bačkoj Topoli

Fudbalere Srbije posle poraza od Španije očekuje nova prijateljska utakmica, ovoga puta protiv Saudijske Arabije.

Selektor Srbije Veljko Paunović imaće šansu da se i u ovom duelu uveri na koje igrače će moći najozbiljnije da računa na jesen kada bude počela Liga nacija. Očekuje se da stadion u Bačkoj Topoli bude pun, a Srbija će poslužiti Saudijskoj Arabiji kao odlična provera pred Svetsko prvenstvo.

❤️‍🔥 Данас игра Србија! 🇷🇸



🆚 Саудијска Арабија 🇸🇦

🏟️ ТСЦ Арена

📍 Бачка Топола

⏰ 18.00

📺 Арена Премијум 1 и РТС 1 pic.twitter.com/XvB0Tud8e1 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) 31. март 2026.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije izjavio je da je jedini način za napredak nacionalnog tima igranje protiv najjačih selekcija, bez obzira na trenutnu razliku u kvalitetu.

"Bez obzira na razliku, jedini način da je smanjimo jeste da se takmičimo sa najboljima. Spremni smo da prihvatimo svaki ishod, jer je to deo procesa. Ne želimo da se krijemo, potrebni su nam jaki rivali", rekao je Paunović na konferenciji za novinare.

Autor: D.Bošković