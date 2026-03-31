(UŽIVO) SRBIJA - SAUDIJSKA ARABIJA: Orlovi favoriti u Bačkoj Topoli

Fudbaleri Srbije igraju protiv Saudijske Arabije prijateljski meč na TSC Areni u Bačkoj Topoli.

18:00 Meč je počeo! Sudija Balaž Berke iz Mađarske označio je početak meča.

👋🏻🦅🇷🇸 Маскота репрезентације Србије стигла је у Бачку Тополу. pic.twitter.com/r0ZBNHBIlE — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) 31. март 2026.

Fudbalski spektal u Bačkoj Topoli

Fudbalere Srbije posle poraza od Španije očekuje nova prijateljska utakmica, ovoga puta protiv Saudijske Arabije.

Selektor Srbije Veljko Paunović imaće šansu da se i u ovom duelu uveri na koje igrače će moći najozbiljnije da računa na jesen kada bude počela Liga nacija. Očekuje se da stadion u Bačkoj Topoli bude pun, a Srbija će poslužiti Saudijskoj Arabiji kao odlična provera pred Svetsko prvenstvo.

Srbija je favorit na ovom susretu, te je kvota na pobedu Orlova 1.50, dok se trijumf gostujuće selekcije plaća koeficijentom 6.75.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije izjavio je da je jedini način za napredak nacionalnog tima igranje protiv najjačih selekcija, bez obzira na trenutnu razliku u kvalitetu.

"Bez obzira na razliku, jedini način da je smanjimo jeste da se takmičimo sa najboljima. Spremni smo da prihvatimo svaki ishod, jer je to deo procesa. Ne želimo da se krijemo, potrebni su nam jaki rivali", rekao je Paunović na konferenciji za novinare.

Autor: D.Bošković