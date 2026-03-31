KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE: Imenovani selektori mlađih muških kategorija

Upravni odbor Košarkaškoj saveza Srbije, redovnoj 21. sednici održanoj u hotelu "Kraun Plaza" ovog utorka u Beogradu, imenovao je trenere U16, U17, U18 i U20 muških reprezentativnih selekcija.

Kako se navodi, na predlog potpredsednika za mušku košarku KSS Nenada Krstića, za trenera U20 reprezentacije imenovan je Nemanja Jovanović.

Juniorsku U18 reprezentaciju vodiće Saša Ocokoljić, U17 mušku selekciju na Svetskom prvenstvu predvodiće Stevan Mijović.

Trener kadetske U16 reprezentacije biće Branko Milisavljević.

Na današnjoj sednici UO KSS usvojeni su zapisnici sa 14, 15, 16, 17, 18, 19. i 20. sednice, a predstavljen je izveštaj komesara sa finalnog turnira Kupa Radivoj Korać za sezonu 2025-2026.

Donete su odluke o utvrđivanju termina Redovnog aprilskog prelaznog roka, utvrđivanju vrednosti boda za sezonu 2026-2027, imenovanju Snežane Đurmez za člana Komisije za izdavanje Dozvola za sezonu, poveravanju privremene nadležnosti Udruženju klubova 1.MLS za izdavanje Dozvola za sezonu 2026-2027.

Klubovima 1.MLS, roku za podnošenje Zahteva za izdavanje Dozvola za sezonu i iznosu taksi za sezonu 2026-2027, izmeni i dopuni Kalendara takmičenja Finalnih turnira MK KSS za sezonu 2025-2026 i davanju saglasnosti “Sport Distriktu”, Novi Sad, za organizaciju takmičenja FIBA 3h3 Čelendžer.

