KOŠARKAŠICE SRBIJE SAZNALE RIVALE: Izvučen žreb za Evropsko prvenstvo – evo ko stoji na putu našim devojkama do evropske smotre!

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije započinje novi ciklus borbe za evropski tron. Žrebom u švajcarskom Mijeu odlučeno je da će naše gracije put do šampionata Starog kontinenta tražiti preko Grupe L.

Izabranice selektora Miloša Pavlovića igraće u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcija Grčke, Slovačke i Holandije. Sistem takmičenja je jasan – plasman na završni turnir obezbediće dve prvoplasirane reprezentacije iz grupe.

Selektor Pavlović ističe da je zadovoljan žrebom, ali poziva na maksimalan oprez i ozbiljan pristup svakom protivniku.

Smatram da smo dobili ekipe sa kojima može da se igra. Imamo vremena da se spremimo, ali isto važi i za protivnike. Mnogo faktora će uticati na formu do novembra i prvih utakmica, ali naš cilj je jasan – plasman na Evropsko prvenstvo. Pristup mora biti takav da idemo na pobedu protiv koga god da igramo - izjavio je Pavlović za sajt KSS.

Kvalifikacije će se igrati u dva "prozora":

- Novembar 2026. godine

- Februar 2027. godine

U svakom od ovih termina reprezentacije će odigrati po tri utakmice. Domaćini predstojećeg FIBA Evropskog prvenstva za žene biće Belgija, Finska, Litvanija i Švedska, a turnir će se održati od 16. do 27. juna 2027. godine.

Autor: D.S.