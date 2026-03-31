SELEKTOR TURSKE SE SRUŠIO TOKOM MEČA SA HRVATSKOM: Drama u Osijeku! Korkmaz hitno prevezen u bolnicu!

Utakmica fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Turske do 21 godine, koja se igra u Osijeku, prekinuta je u finišu prvog poluvremena.

Razlog prekida je taj što se turski selektor Egemen Korkmaz srušio. Hitna pomoć ga je hitno prevezla u bolnicu.

Glavni sudija je povukao igrače s terena.

Kako prenose hrvatski mediji, u 35. minutu lekari su intervenisali kod klupe reprezentacije Turske. Ispostavilo se da je u pitanju Korkmaz.

Nezvanično, Korkmaz se okliznuo i pao, te glavom udario u beton.

Utakmica je u prekidu, a kako može da se sazna, Turci ne žele da nastave utakmicu.

Rezultat je u trenutku prekida bio 0:0, što više odgovara Turcima koji imaju bod više u odnosu na Hrvate u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Ko je Egemen Korkmaz?

Selektor Turske Egemen Korkmaz ima 43 godine.

Kao igrač je igrao na poziciji štopera, a nastupao je za Bursaspor, Trabzonspor, Bešiktaš i Fenerbahče, kao za još neke malo manje klubove.

Devet puta je nosio dres reprezentacije Turske.

Posle igračke karijere je zaplovio u trenerske vode. Bio je pomoćnik u Denizlisportu, Erzurumsporu i Trabzonu.

Krajem maja prošle godine je postao selektor mlade reprezentacije, odnosno igrača do 21. godine.

Autor: D.Bošković