Šok posle meča Srbija - Saudijska Arabija u Bačkoj Topoli, selektor dobio otkaz!

Fudbalska reprezentacija Srbije je savladala selekciju Saudijske Arabije u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli - 2:1. Posle preokreta su slavili Orlovi golovima Strahinje Pavlovića, posle neverovatnih makazica i Aleksandra Mitrovića nakon centaršuta Ognjena Mimovića.



Ipak, šokantna vest je stigla malo pre početka duela dve reprezentacije, a to je da Erveu Renar, selektor Saudijske Arabije, napušta kormilo reprezentacije.

Ovog čoveka zapamtće cela Saudijska Arabija po trijumfu protiv Argentine na Svetskom prvenstvu 2022. godine u prvom kolu grupne faze. Gaučosi su uspeli posle da prebrode bolan poraz i dođu do naslova svetskog prvaka, te su Saudijci ostali jedini tim koji ih je savladao na tom putu.

Mandat završava utakmicom protiv Srbije, u kojoj su izabranici Veljka Paunovića uspeli da trijumfuju posle preokreta.

