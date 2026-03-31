DRAMA U ITALIJI: Novi Beograd poražen od Breše u Ligi šampiona! Martinović rešetao, ali bodovi ostali domaćinu!

Vaterpolisti Novog Beograda pretrpeli su poraz na gostovanju ekipi Breše rezultatom 12:11 (3:1, 3:3, 4:4, 2:3) u okviru trećeg kola četvrtfinalne grupe A Lige šampiona.

Iako su izabranici Živka Gocića pružili snažan otpor, Italijani su uspeli da sačuvaju prednost stečenu u ranoj fazi meča.

Martinović predvodio napad, Ferero koban za Srbe

Najefikasniji u redovima Novog Beograda bio je raspoloženi Vasilije Martinović, koji je postigao četiri gola, ali to nije bilo dovoljno za preokret. Kod domaćina se najviše istakao Filipo Ferero sa tri pogotka.

Tabela i nastavak takmičenja

U drugom susretu ove grupe, Barseloneta je deklasirala Olimpijakos sa ubedljivih 20:13. Stanje na tabeli grupe A je sledeće:

- Barseloneta – 9 bodova

- Novi Beograd – 3 boda

- Olimpijakos – 3 boda

- Breša – 3 boda

Borba za vrh se nastavlja 22. aprila, kada Novi Beograd ide na noge Olimpijakosu u Grčku, dok će Barseloneta ugostiti Brešu.

Autor: D.S.