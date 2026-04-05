ZVEZDA NA KORAK OD TITULE, PARTIZAN U KANALU! Ovako izgleda tabela Superlige: Crveno-beli profitirali u Surdulici, Vojvodina čuva drugo mesto!

KIKSEVI PRATILACA NA RUKU ŠAMPIONU: Dok Zvezda grabi ka novom peharu, u Humskoj muk – Partizan propustio istorijsku šansu da se vrati u vrh!

Završeno je 29. kolo Superlige Srbije koje je donelo potpunu dominaciju Crvene zvezde! Dok su crveno-beli preokretom u Surdulici upisali nova tri boda, njihovi najbliži pratioci su "prosuli" bodove tamo gde se najmanje očekivalo.

Fudbaleri Crvene zvezde su definitivno najveći pobednici ovog kola. Pobedom nad Radnikom od 2:1 učvrstili su se na vrhu, a razlika u odnosu na konkurenciju postala je dvocifrena i, čini se, nedostižna.

Stanje na vrhu: Zvezda na +13!

Tabela nakon 29. kola jasno pokazuje ko vlada srpskim fudbalom:

Crvena zvezda – 72 boda

Vojvodina – 59 bodova (remizirala sa IMT-om 0:0)

Partizan – 58 bodova (kiks protiv Čukaričkog 0:0)

Tim Srđana Blagojevića doživeo je još jedno razočaranje pred domaćom publikom u Humskoj. Partizan nije uspeo da probije bedem Čukaričkog, čime je propuštena ogromna prilika da se crno-beli vrate na drugu poziciju.

Borba za Evropu i opstanak

Velika se borba vodi i za preostala mesta koja vode u plej-of:

Železničar je napravio podvig pobedom nad Novim Pazarom i sada je četvrti sa bodom više od Pazaraca.

OFK Beograd i Čukarički vrebaju iz senke sa po 39 bodova.

Radnik je, uprkos porazu od Zvezde, trenutno na osmoj poziciji sa 38 bodova.

U "donjem domu" situacija je kritična za subotički Spartak. Nakon poraza od Javora, Subotičani su se opasno približili selidbi u niži rang, jer im zona spasa sada beži ogromnih 13 bodova.

Šta nas čeka? Ostalo je još samo jedno kolo do kraja regularnog dela sezone, nakon čega se tabela deli i kreće odlučujuća bitka u plej-ofu i plej-autu!

Autor: D.S.