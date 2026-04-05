BLAGOJEVIĆ ISKREN POSLE ČUKARIČKOG: Imamo problem, ovo se ponavlja i nije slučajnost!

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević nije skrivao ogromno nezadovoljstvo nakon remija bez golova protiv Čukaričkog u 29. kolu Superlige Srbije. Strateg crno-belih priznao je da ekipa ima ozbiljne probleme koji se ponavljaju iz meča u meč.

Partizan je ponovo, uprkos brojčanoj prednosti na terenu, ostao bez celog plena, što je upalilo sve alarme u Humskoj.

"Ovo više nije slučajnost, postoji razlog!"

Blagojević je nakon meča za TV Arena Sport bio surovo iskren, ističući da igra tima trenutno ne uliva poverenje:

"Imamo problem, evidentno je. Već tri utakmice od početka prolećnog dela imamo igrača više, a nismo uspeli da pobedimo. To se dešava više puta i nije slučajnost, postoji razlog", poručio je strateg crno-belih.

On je locirao i ključne nedostatke u igri koji su Partizan koštali drugog mesta na tabeli:

Bez energije: "Nedostajalo nam je više energije i želje da damo gol, pogotovo u popunjavanju kaznenog prostora."

Loš završni pas: Blagojević ističe da je izostao kvalitet u ključnim trenucima kada je trebalo krunisati inicijativu.

Borba sa samim sobom

Trener Partizana svestan je da ekipu čeka paklen finiš sezone ukoliko žele da poprave utisak i poziciju:

"Ostaje neprijatan utisak, želeli smo pobedu. Činjenica da smo toliko minuta igrali sa igračem više samo pojačava frustraciju. Predstoji nam velika borba sa samim sobom, sa protivnicima i sa problemima u našoj igri. Moramo da uradimo sve što je moguće da budemo bolji", zaključio je Blagojević.

Partizan se trenutno nalazi na trećem mestu sa 58 bodova, a u narednom kolu ih čeka teško gostovanje u Novom Pazaru.

Autor: D.S.