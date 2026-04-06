Najnovija ATP lista - Alkaraz na ivici ambisa, Siner mu diše za vratom

Na vrhu ATP liste nije bilo promena pred početak mastersa u Monte Karlu, prvom na šljaci ove sezone.

Prvi teniser je i dalje Karlos Alkaraz, iako nije briljirao u Americi. Šokantan poraz u Majamiju naneo mu je Amerikanac Sebastijan Korda (6:3, 5:7, 6:4), dok ga je na Indijan Velsu zaustavio Danil Medvedev.

Španac je ipak i dalje prvi na ATP listi sa 13,590 bodova, ali mu se Italijan Janik Siner opasno približio, jer ima 12,400, pa bi za vreme sezone na šljaci moglo da dođe do promena na tronu. Na mastersu u Monte Karlu Italijan će imati šansu da nadmaši velikog rivala. Španac brani titulu i 1,000 poena, a Siner nema nikakav pritisak, jer prošle sezone nije ni učestvovao zbog suspenzije zbog dopinga, pa može samo da zaradi poene. Ne mora čak ni da osvoji Monte Karlo Siner da bi se vratio na tron, ako se plasira u finale imaće 13,050, ali će mu biti potrebno da Alkaraz takmičenje okonča u polufinalu. I nastavak sezone na šljaci ide na ruku Sineru, jer Alkaraz brani 330 bodova u Barseloni, 1,000 u Rimu i 2,000 na Rolan Garosu, a Siner 650 u Rimu i 1,300 u Parizu.



Treći teniser sveta je Aleksandar Zverev sa 5,205 bodova, dok je jedno mesto slabije plasiran Novak Đoković sa 4,720, pošto nije igrao u Majamiju izgubio je 650 bodova. Lorenco Muzeti je trenutno na petoj poziciji sa 4,265 bodova. Aleks se Minor je i ove nedelje na šestoj poziciji sa 4,095 poena. Iza njega je Feliks Ože Alijasim sa 4,000 poena, slede Ben Šelton, koji ima 3,900 poena, Tejlor Fric sa 3,870, dok je na desetoj poziciji Danil Medvedev sa 3,610 bodova.

Što se tiče srpskih tenisera, Miomir Kecmanović, koji je eiminisan na startu Monte Karla, je 58. na ATP listi sa 875 bodova. Hamad Međedović je ove nedelje 83. na listi najboljih igrača sa 680 bodova. Dušan Lajović zauzima 128. mesto sa 499 bodova. Laslo Đere je čak 201. i ima samo 288. poena



