SVET ĆE PAMTITI 96 POENA NOVE NBA ZVEZDE! Ono što je uradio tinejdžer mnogi nikada većina može samo da sanja!

Neverovatnom partijom je Kuper Fleg vodio Dalas do pobede nad Los Anđeles Lejkersima rezultatom 134:128.

Deventaestogodišnjak koji igra prvu sezonu u NBA je u njoj najavio da će predstavljati budućnost te lige, a ono što je uradio u prethodne dve utakmice pamtiće se dugo.

Naime, nakon što je postao najmlađi košarkaš u istoriji koji je na jednoj utakmici postigao najmanje 50 poena (51 protiv Orlanda), Kuper Fleg je protiv Lejkersa, za 39 minuta provedenih u igri, postigao 45 poena, uz devet asistencija, osam skokova, dve ukradene lopte i jednom blokadom.

Fleg je pogodio 14 od 27 šuteva iz igre, a od toga dva od četiri za tri poena, dok je za linije slobodnih bacanja bio precizan 15 puta iz čak 17 pokušaja.

Dalas je dobro otvorio utakmicu i već u prvoj četvrtini postigao 41 poen i tako uradio veliki posao za nastavak utakmice, pa nešto lošija druga deonica nije ostavila ozbiljnije posledice.

U poraženom sastavu se istakao Lebron Džejms koji je uz 30 poena imao 15 asistencija i devet skokova.

Nekadašnji košarkaš Dalasa Luka Dončić zbog povrede nije igrao.

Kada je reč o Kuperu Flegu, ove sezone beleži 20,8 poena, 6,6 skokova, 4,9 asistencija i 1,2 ukradene lopte po utakmici.

Autor: A.A.