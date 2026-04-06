SVET ĆE PAMTITI 96 POENA NOVE NBA ZVEZDE! Ono što je uradio tinejdžer mnogi nikada većina može samo da sanja!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Matthew Stockman ||

Neverovatnom partijom je Kuper Fleg vodio Dalas do pobede nad Los Anđeles Lejkersima rezultatom 134:128.

Deventaestogodišnjak koji igra prvu sezonu u NBA je u njoj najavio da će predstavljati budućnost te lige, a ono što je uradio u prethodne dve utakmice pamtiće se dugo.

Naime, nakon što je postao najmlađi košarkaš u istoriji koji je na jednoj utakmici postigao najmanje 50 poena (51 protiv Orlanda), Kuper Fleg je protiv Lejkersa, za 39 minuta provedenih u igri, postigao 45 poena, uz devet asistencija, osam skokova, dve ukradene lopte i jednom blokadom.

Fleg je pogodio 14 od 27 šuteva iz igre, a od toga dva od četiri za tri poena, dok je za linije slobodnih bacanja bio precizan 15 puta iz čak 17 pokušaja.

Dalas je dobro otvorio utakmicu i već u prvoj četvrtini postigao 41 poen i tako uradio veliki posao za nastavak utakmice, pa nešto lošija druga deonica nije ostavila ozbiljnije posledice.

U poraženom sastavu se istakao Lebron Džejms koji je uz 30 poena imao 15 asistencija i devet skokova.

Nekadašnji košarkaš Dalasa Luka Dončić zbog povrede nije igrao.

Kada je reč o Kuperu Flegu, ove sezone beleži 20,8 poena, 6,6 skokova, 4,9 asistencija i 1,2 ukradene lopte po utakmici.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Autor: A.A.

